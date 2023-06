De elektrische modellen van BMW M zijn onderweg

We mogen over een paar jaar al genieten van wat BMW M kan met elektro-power.

De autowereld heeft het maar druk met het ontwikkelen van elektrische auto’s. Eigenlijk is elk merk zichzelf momenteel achter de oren aan het krabben wat betreft EV’s en hoe zij er iets leuks van kunnen maken. BMW M staat wat dat betreft voor een uitdaging. Eén van de highlights van hun sportproducten is hun kunde om geweldige motoren te bouwen en auto’s die bochten kunnen nemen. Twee zaken die bij een EV wat lastiger gaan worden.

BMW M EV komt eraan

Toch moet BMW M iets proberen en dat gaan ze dan ook binnenkort doen. In gesprek met ontwikkelingsbaas Dirk Häcker wist Auto Express een belangrijk detail los te peuteren. Häcker zegt namelijk indirect dat de eerste M EV gebaseerd is op het Neue Klasse-platform wat in 2025 aanstaande is. Dat is tevens het platform waar bijvoorbeeld de nieuwe 3 Serie op gebaseerd wordt. Auto Express beweert dan ook dat de datum voor de eerste EV van BMW M zo rond 2026 of 2027 ligt.

Emotie

Häcker zegt wel dingen waar je als autoliefhebber potentieel blij van wordt. Zo wil hij dat het DNA van een elektrische BMW M wel blijft dat het een leuke auto wordt. Acceleratiecijfers, daar waar een EV echt goed scoort, vindt hij bijvoorbeeld minder relevant dan stuurgedrag. “Nu zijn we ook al nooit echt de snelste qua acceleratie, maar hebben wel een totaalpakket wat leuk is. Dat totaalpakket moet de reden zijn voor een auto.” Ook zegt Häcker dat ze experimenteren met manieren om rijgedrag beter te maken voor zware auto’s, iets waar ze met benzineauto’s ook al mee kunnen pielen.

Het echte werk

Wel zegt Häcker dat er geen Toyota-esque praktijken worden toegevoegd aan de BMW M EV als het gaat om bijvoorbeeld een gesimuleerde handbak. “Dat is mogelijk, maar of het ook echt leuk is?” De rode draad lijkt dan ook te zijn dat BMW veel opties open laat om mee te experimenteren, als het resultaat maar een leuke EV is. Dat klinkt hoopvol, maar het is wel een gevalletje ‘eerst zien, dan geloven’. En zien doen we dus waarschijnlijk in 2026, met naar verwachting een soort elektrische M3 of M4.