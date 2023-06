Nieuwe speciale Lexus LC gooit alle logica overboord

Voor het type auto slaat de nieuwe ‘Edge’ versie van de Lexus LC eigenlijk helemaal nergens op, maar tof is ‘ie verder wel.

Lexus mag dan een Japans merk zijn, eigenlijk maakt het deel uit van een expansiestrategie voor de VS en later Europa. Sterker nog: Lexus verkocht in de eerste jaren helemaal niet in Japan, maar als luxueuze modellen aan de top van het gamma van Toyota zelf. Dus om nou te zeggen dat zij voorrang aan thuisland Japan geven, dat is lang niet altijd zo geweest.

Lexus LC

Dat blijkt maar weer. De vernieuwde Lexus LC was er ook al voor Japan, maar de Europese Ultimate Edition gaat niet naar het thuisland. Of dat een groot gemis is, wij denken van niet. Er komt namelijk nóg een nieuwe Lexus LC die wel voor Japan is.

Edge

Dit is de Lexus LC Edge, die overigens enkel per toeval zijn naam deelt met een gewaardeerde Autoblog-reaguurder. Het idee van de auto gaat eigenlijk direct tegen de natuur van de Lexus LC in. Het is namelijk een lekker dikke, strak gelijnde coupé voor het betere grand touren. Op de gebruikelijke Lexus-vouwen en randjes na is de auto lekker clean ontworpen.

De Edge voegt daar wat ordinair racespul aan toe. Het meest opvallende is een grote koolstofvezel achterspoiler. Tenminste, hij is vooral breed. Voor de rest is de Lexus LC Edge eigenlijk voornamelijk zoals onze Ultimate Edition. Verwacht dus ook rasechte canards op de voorbumper, simpele vijfspaaks velgen om het gewicht te drukken en dat soort werk. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze er een soort circuit-achtige auto van willen maken.

Comfort

Maar dan wordt duidelijk dat de Lexus LC Edge ook de stoelen krijgt van de Ultimate Edition, de blauwe stoelen in Kachiiro Blue, een hoedtik naar de kleur van overwinning in het oude Japan. En die stoelen, ondanks dat ze vast prima zitten, zijn de comfortstoelen. Niet het soort comfort dat je verwacht van een auto die zijn schone looks deels om zeep helpt met race-geïnspireerde aerodynamica.

Loterij

Misschien moet je sommige dingen niet helemaal willen begrijpen en gewoon gaaf vinden. Dan heb je aan de Lexus LC Edge wel een gave range-topper. Tenminste, als je er één kan bemachtigen. Hij gaat 17,6 miljoen Yen kosten (117.316 euro) en er komen zestig stuks van. Om die 60 kopers te vinden maakt het niet uit wie de grootste Lexus-collectie heeft, wanneer je je interesse geregistreerd hebt worden de 60 namen uit de hoge hoed getrokken.