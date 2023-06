Warempel, dit leuke automerk is nog springlevend!

Een merk dat we eigenlijk al bijna wilden afschrijven in deze wondere autowereld blijkt gewoon nog springlevend te zijn.

Vele merken claimen dat ze een ‘F1-auto voor de openbare weg’ bouwen. Aston Martin en Mercedes claimen met de Valkyrie en AMG One dat hun F1-techniek een F1-auto betekent, maar met zaken als een dak en twee zitplaatsen naast elkaar is dat enkel de techniek.

BAC

Wie wat dat betreft echt een F1-auto voor de weg aanbiedt is Briggs Automotive Company, beter bekend als BAC. Hun Mono, een éénzitter zonder dak of voorruit met alleen het uiterst minimale aan ballast om hem straatlegaal te krijgen, wordt gezien als één van de leukste circuitspeeltjes die de wereld rijk is. En dat terwijl het recept eigenlijk niet meer veranderd is sinds de Mono het levenslicht zag in 2011. BAC is dan ook typisch zo’n bedrijf wat in de huidige omstandigheden (klein bedrijf, EV-transitie en coronatijd) snel de brui eraan zou geven.

Springlevend

Maar, BAC laat weer eens van zich horen. Hun geüpdatete Mono die nu als Mono R nog steeds heftig op een circuit is, is nog steeds in producties. Tuurlijk, de volumes zijn klein, maar je kan er gewoon nog steeds één kopen. Sterker nog, BAC heeft een plan om het bedrijf nog zo lang als mogelijk levend te houden en daar valt bijvoorbeeld een grote uitbreiding naar de Verenigde Staten onder.

VS

De BAC Mono gaat namelijk makkelijker beschikbaar worden in de VS met een dealergroep die met het merk in zee gaat. Ook gaan die nieuwe dealers inzetten op individualisering. Een nieuw bespoke-programma moet klanten alles met de Mono kunnen laten doen wat hun hartje begeert. Het doel is om net als Bentley ervoor te zorgen dat elke BAC Mono uniek is voor diens koper.

Overigens leek het BAC een tijdje niet echt mee te zitten en zou de Mono R een soort laatste uitzwaaimodel zijn. Nu blijkt dus dat ze nog ruimte over hebben om de éénzitter nog een tijdje te bouwen. Of BAC aan een opvolger werkt is niet bekend, want een auto als dit milieuvriendelijk maken gaat moeilijk worden. De huidige Mono mag dan een relatief compacte Ford-viercilinder hebben: met 337 pk op 570 kg katapulteert het apparaat zichzelf naar 100 in 2,7 seconden en kan ‘ie door tot 274 km/u. Zonder voorruit, dus je mag hopen dat je vliegjes lust. Op een circuit rijdt een Mono vrijwel alles zoek. Niet slecht voor een klein Brits bedrijf.