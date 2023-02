De Europese Unie tikt Audi op de boksbeugels

De Europese Unie overruled de Duitse rechter en tikt Audi op de met boksbeugels getooide vingers.

Audi is al een tijdje bezig de boksbeugels aan te wenden om de Chinezen van het vege lijf te meppen. De premium-divisie van Volkswagen AG is, net als het moederbedrijf, volle bak aan het elektrificeren. Echter zijn ze niet de enige en volgens sommigen, eigenlijk een beetje te laat. Tesla is natuurlijk al dik tien jaar bezig met hun aanval op het establishment. Maar ook de Chinezen zien hun kans schoon om zich met EV’s in de uiterst conservatieve automarkt te wringen.

Premium

Dat kan je natuurlijk voorkomen door superieure premium producten te leveren. Maar je kan de opmars ook proberen te stoppen via de rechter. Of Audi het eerste doet, laten we dit keer aan het oordeel van de lezer. Dat Audi (ook) het tweede doet, daar berichtten we al eerder over.

Duitse rechter oordeelt pro Audi

En de boksbeugel kreeg nog gelijk ook. In ieder geval bij de Duitse rechter in het eigen Beieren. De rechter in München ordeelde dat de Chinese EV-tijger NIO namen gebruikt die ‘verwarrend’ kunnen zijn. De SUV’s van het merk heten ES6, ES7 en ES8. De koper die niet beter weet, zou zo plotseling in een Chinese SUV kunnen eindigen in plaats van in een dikke Audi S8. Daarom mocht NIO niet meer adverteren met deze modelnamen.

Europa zet een dikke streep door Audi’s bezwaren

Nu heeft echter ook Europa een duit in het zakje gedaan. Het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft geoordeeld dat de naamgeving van NIO géén verwarring met de nomenclatuur van Audi oplevert. Wat dat wil zeggen is dat NIO in principe haar SUV’s in Europa, van Europa, ES6, ES7 en ES8 mag noemen. Audi kan hier wel ook weer bezwaar tegen maken, om Europa op andere gedachten te brengen.

NIO pakt het pragmatisch aan

NIO levert tot op heden de ES6 niet in Europa en de ES8 alleen in Noorwegen, wat wel op ons continent ligt maar geen lid is van de EU. De ES7 wordt wel geleverd in de Europese Unie, maar heet hier EL7. NIO besloot enkele uren voor de launch de naam toch aan te passen vanwege het Audi-gedoe. Waarvan akte…