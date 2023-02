Team Nyck de Vries krijgt ultimatum: verhuizen of verkopen

Heeft Nyck de Vries net een zitje gescoord, wordt zijn team voor een lastig ultimatum gesteld…

Bij Red Bull blaast er een nieuwe wind door de organisatie na het overlijden van wijlen eindbaas Dietrich Mateschitz. Een van de nieuwe grote mannen binnen het concern heet Oliver Mintzlaff. Officieel is de titel van Mintzlaff CEO of Corporate Projects and New Investments of Red Bull. Dat is nogal een vage titel, maar aangenomen wordt dat Mintzlaff het nodige in de melk te brokkelen heeft bij Red Bull. En dan met name als het aankomt op de sportieve activiteiten van de rode stier anno 2023.

Wrevel

Vanaf het begin was er sprake dat Mintzlaff niet per se goed nieuws is voor de F1 avonturen van Red Bull. Oliver maakte naam voor zichzelf als vooruitgeschoven baas bij RB Leipzig, beter bekend als Red Bull Leipzig. Naar verluidt zou er meteen al wat wrevel zijn ontstaan tussen hem en Helmut Marko. Nu is dat laatste natuurlijk niet per se iets wat je Oliver aan kan rekenen, maar toch.

Verhuizen of verkopen

Sindsdien is echter eigenlijk alles doorgegaan zoals het al ging. In slaap gesukkeld, dachten we al dat het ‘allemaal wel los zou lopen’. Toch is dat wellicht iets te snel geoordeeld. Auto-Motor-und-Sport bericht namelijk dat Mintzlaff ‘snode plannen’ heeft voor Alpha Tauri. Het ’tweede’ F1 team van Red Bull, zou een ultimatum van hem gekregen hebben: ofwel verhuizen, ofwel verkopen.

Sportieve redenen

Nu is de gedachte dat Red Bull Alpha Tauri (voorheen Toro Rosso) wil verkopen, op zich niet nieuw. Het team was ooit bedoeld om talenten uit het juniorenprogramma een paar jaar F1 ervaring te geven, alvorens dan idealiter de overstap te maken naar Red Bull Racing en daar races en kampioenschappen te winnen.

Maar eigenlijk, zijn alleen Ricciardo, Vettel en Verstappen erin geslaagd die route succesvol af te leggen. Waarbij Verstappen onder de streep maar een half jaartje een Red Bull junior was in de opstopklasses. Nu Red Bull ook bijvoorbeeld Albon kan stallen bij Williams, is het de vraag of het opleidingsteam wel zo’n grote waarde heeft.

Het laatste geldt des te meer daar Red Bull er de afgelopen jaren meerdere keren niet in is geslaagd überhaupt iemand uit het juniorprogramma voor handen te hebben die in de F1 kon instappen. De junioren vielen door de mand in de F3 en F2, wat ook een prima graadmeter blijkt te zijn om talent te evalueren. Zodoende kregen Bourdais, Hartley en De Vries een stoel bij Toro Rosso/Alpha Tauri en kon Perez instappen bij Red Bull Racing.

Financiële redenen

Maar waarschijnlijk belangrijker, is dat Alpha Tauri Red Bull geld kost. En dat is best knap voor een F1 team anno 2023. De sport is inmiddels zo lucratief dat iedereen een team wil kopen. Doch voor Alpha Tauri, geldt dat kennelijk niet. Het team werd vorig jaar 9de in de eindstand en dat betekent dat er zo’n 100 miljoen minder binnenkwam aan prijzengeld dan bij Red Bull Racing. Ironisch genoeg, levert ‘het grote team’ zo juist geld op, terwijl Red Bull bij het opleidingsteam het verschil tussen de inkomsten en het budgetcap moet aanzuiveren.

Omdat de sponsoring van Red Bull zelf zo dominant is, is Alpha Tauri er nooit echt in geslaagd een grote andere sponsor aan te trekken. Dit jaar is Orlen een welkome aanvulling. Alpha Tauri ‘stal’ de Poolse oliefirma van Alfa Romeo. Maar je zou ook kunnen zeggen dat Alfa Romeo ‘beter kon krijgen’ met Stake, de nieuwe partner die 100 miljoen Dollar neertelt voor drie jaar op de Alfa prijken.

Daarnaast is het zo dat Alpha Tauri niet zo goed blijkt te gaan als kledingmerk. Verschillende winkels hebben het naar verluidt zwaar om winstgevend te kunnen draaien. Kennelijk is de markt voor blauwe jacks van 500 Euro toch niet zo groot als wellicht gedacht…

Waarom verhuizen als alternatief voor verkopen?

Omdat de kosten-baten analyse deel van het probleem is voor Alpha Tauri, stelt Mintzlaff volgens A-M-und-S verhuizen voor als alternatief voor de verkoop van het team. De verhuizing zou dan moeten gaan richting Engeland en meer specifiek richting Milton Keynes. Zoals bekend komt Alpha Tauri voort uit het oude team van Minardi. Nog steeds is de fabriek daarom gelegen in Faenza. De aerodynamische afdeling zit echter in Engeland en dat brengt kosten met zich mee. Door de fabriek nabij die van Red Bull Racing te plaatsen, kunnen kosten gedeeld worden en wordt Alpha Tauri goedkoper om te runnen.

Maar…Als het nou toch verkopen wordt…aan wie en voor hoeveel dan?

Om maar te beginnen met het eerste: volgens A-M-und-S moet je ongeveer denken aan 700 miljoen Dollar. Dat is aan een kant bizar, daar je zoals Günther Steiner zegt vijf jaar geleden nog een team kocht voor 1 Dollar. Maar ja, de sport is nu dus extreem lucratief en vergeet niet dat een nieuw team sowieso al 200 miljoen zou moeten betalen aan de andere teams, om hen te compenseren voor toekomstige gedrefde inkomsten. Die barrière (die de huidige teams te laag vinden) heb je dus vast geslecht als je een bestaand team koopt.

Geïnteresseerden staan dus ook al in de rij. Uiteraard willen de Andretti’s wel toehappen. Maar daarnaast zou ook het Hitech raceteam (recent actief in de F3 en F2 met onder andere Nikita Mazepin) interesse hebben, alsmede een miljardair uit Mumbai. Hitech staat, gesteund door geld uit Dubai, momenteel op pole position om het voor elkaar te krijgen, mocht het zo ver komen. Het team verhuurde vorig jaar nog haar F2 zitjes aan Liam Lawson en de inmiddels gecancelde Juri Vips.

En tenslotte; Nyck de Vries dan?

Koffiedik kijken natuurlijk in deze ‘wat als dit, dan dat’. We vermoeden dat Alpha Tauri het budget en de plannen voor dit seizoen gewoon rond heeft en alles zoals gepland afmaakt. En wellicht stelt Mintzlaff dit ultimatum ook alleen maar om de druk op te voeren en eventueel een verhuizing af te dwingen.

Maar goed, het kan soms heel snel gaan in de Formule 1. Zeker als een partij als Andretti komt, ligt voor de hand dat zij hun ‘eigen’ coureurs naar voren schuiven. Dan moeten die echter ook maar weer een super licentie hebben en dergelijke…Zoals alle F1 coureurs, kan Nyck dus maar het beste hard blijven rijden zodat hij de meeste kans maakt te overleven in de koningsklasse. Eigenlijk zouden ze daar ooit een soort van dramadocu over moeten maken…