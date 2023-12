De F1 hoogtepunten van het seizoen volgens de F1

De Formule 1 kijkt net zoals de rest van de wereld aan het einde van het jaar eens achterom. Dit vindt de F1 de hoogtepunten.

Het seizoen zit er natuurlijk al weer even op en ook de kampioen is allang bekend, maar ook de Formule 1 kan natuurlijk niet achterblijven met een terugblik op het afgelopen seizoen. Hier kun je lezen wat zij zelf de hoogtepunten vinden.

Max Verstappen wint zijn derde wereldtitel!

Zelf noemen ze Max als laatste, want ze gaan het seizoen chronologisch door. Wij zijn echter chauvinistisch en beginnen gewoon met Verstappen als eerste punt. Het verhaal van het seizoen is natuurlijk Max Verstappen. Hij brak het ene na het andere record en pakte zijn derde wereldtitel. Als hij nog geen F1 legende was dan is hij het nu wel.

Met drie kampioenschappen op zijn naam staat hij gelijk met Ayrton Senna, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda en schoonvader Nelson Piquet. Aangezien Max pas 26 is, heeft hij tijd om andere legendes nog bij te halen.

Alonso en Aston Martin

Chronologisch dan. De F1 noemt de start van het seizoen van Fernando Alonso en Aston Martin als hoogtepunt. De oude vos pakte in de eerste acht races zes keer een podiumplek. Hij is het dus nog niet verleerd. De auto van Aston Martin had dan ook een flinke sprong gemaakt ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Alonso had dus een goede overstap gemaakt van Alpine naar Aston Martin, in Monaco maakte hij zelfs kans op de winst als de strategie beter was geweest toen het ging regenen. Naar mate het seizoen vorderde bleek echter dat Aston Martin tijdens het seizoen niet de verbeteringen kon brengen voor de AMR23 die andere teams wel konden bewerkstelligen bij hun auto’s.

Realitycheck voor Mercedes in Bahrein

Waar Mercedes de afgelopen jaren veel en vaak won, was de Grand Prix van Bahrein de realitycheck van dit seizoen. Waar de W13 in 2022 al niet bracht wat de auto moest brengen, wast de herziene W14 helaas ook geen kampioensauto.

Na de race in Bahrein stond het team achter Red Bull, Ferrari en Aston Martin in de pikorde en ging het roer om bij het team van Toto Wolff. De rest van het seizoen is Mercedes echter zoekende gebleven. Al heeft Lewis Hamilton het volste vertrouwen in volgend seizoen. We zijn benieuwd!

Sergio Perez verleert de kwalificatie

De teamgenoot van Max Verstappen is de enige hoop op spanning in het seizoen. Hij rijdt immers in dezelfde auto als Max. Maar Sergio Perez verliest de capaciteit om een fatsoenlijke kwalificatie te rijden na zijn sprintoverwinning in Baku en zijn strijd met Verstappen in Miami.

Daarna kwam er flink de klad in de prestaties van Perez, al bleef zijn vader er van overtuigd dat hij wereldkampioen kon worden. Voor nu is het credo voor Checo voor 2024: regel je zaterdagen. Dat zeggen wij niet, dat zegt Christian Horner, dus wij zouden ons flink in gaan zetten.

Fenomenale opkomst McLaren

Waar Aston Martin de verrassing in het begin van het seizoen was, is McLaren het opkomende team tijdens het jaar. De upgrade die de auto in Oostenrijk kreeg en op Silverstone voor het eerst uitbetaalde, hielpen Lando Norris en Oscar Piastri menig maal naar het podium.

Daniel Ricciardo

De net genoemde Oscar Piastri duwde Ricciardo uit zijn stoeltje bij McLaren. De honingdas keerde vervolgens terug naar Red Bull als reserverijder. Daar maakte hij indruk in de RB19 tijdens testkilometers, maar de stoeltjes waren daar al verdeeld.

Die andere Nederlander, Nyck de Vries, had geen lekker seizoen. Hij startte bij AlphaTauri maar wist geen potten te breken. Met de prestaties van Ricciardo op de testbaan werd Nyck gewipt en mocht Daniel in zijn stoeltje. Helaas ging het vrij snel al mis in Zandvoort waar hij zijn hand brak en er weer vijf races naast stond.

Ricciardo keerde vanaf Austin terug naar het racen en behaalde AlphaTauri’s hoogste finish van het jaar: een P7 in Mexico.

Gedoe bij Alpine

Eerst was het Laurent Rossi, die werd overgeplaatst naar een rol voor ‘speciale projecten’, waarbij Philippe Krief hem verving als CEO van het merk Alpine.

Toen kwam het nieuws voorafgaand aan de Belgische Grand Prix dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane na afloop van dat weekend zouden vertrekken. Pat Fry zou ook het team verlaten om zich bij Williams aan te sluiten als Chief Technical Officer, terwijl Bruno Famin de leiding overnam als interim-teambaas.

En dat was nog niet alles. Ook directeur van Racing Expansion Projects Davide Brivio vertrok in december na drie jaar bij het team.

Maar hoewel er onrust is geweest binnen het team zelf, is er ook een toestroom van sterinvesteerders geweest, waaronder Hollywood-acteur Ryan Reynolds, NFL-ster Patrick Mahomes, Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold en golfster Rory McIlroy – en nog veel meer.

Tien overwinningen op een rij

Daar is Max Verstappen weer! Misschien wel een van de bepalende beelden van het jaar is die van de nu drievoudig wereldkampioen Max Verstappen die beide handen omhoog houdt, tien vingers in de lucht, nadat hij het record voor de meeste opeenvolgende overwinningen had verbroken met een overwinning in Monza.

De enige reden dat hij bij tien is blijven hangen is meteen het volgende hoogtepunt van de F1 over de F1.

Sainz wint in Singapore

De enige race die Red Bull Racing dit seizoen niet wist bij te schrijven was de race in Singapore. Die ging naar Carlos Sainz. Alleen daarom al een hoogtepunt om te noemen voor de Formule 1 zelf.

Las Vegas

Tja, dan het laatste hoogtepunt van de Formule 1 zelf, de komst naar Las Vegas. De show, de locatie, de alles als het aan de organisatoren zelf ligt.

Beroemdheden all over the place, maar ook de coureurs waren in topvorm. Er valt nog genoeg Formule 1-geschiedenis te schrijven op dit circuit en in deze stad, maar het begon zeker met een knal.

Tot zover de hoogtepunten van het Formule 1 seizoen volgens de Formule 1 zelf. Wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen seizoen in de koningsklasse?