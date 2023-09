Het kan maar gezegd zijn. Sergio Perez is niet blij met Max Verstappen als teamgenoot.

Je zult toch maar Formule 1-coureur zijn. Je krijgt miljoenen betaald (of een paar ton in het geval van Yuki Tsunoda) om een paar keer per maand zo hard mogelijk te rijden met de snelste auto’s ter wereld. De mooiste vrouwen willen allemaal je vriendinnetje zijn en Jack Plooy komt bijkans klaar als hij je naam uitspreekt.

Maar hoe mooi het ook lijkt, het is niet alleen rozengeur en Wodka Lime maneschijn. Je hebt namelijk ook te dealen met je teamgenoot en als die duidelijk beter is dan jij, dan heb je best een klotetijd. En daar komt Sergio Perez in het plaatje…

Perez niet blij met teamgenoot Verstappen

In een interview heeft Perez namelijk -eindelijk- eens aangegeven dat hij niet net zo goed is als Max Verstappen. En dat het best moeilijk is om naast de aller-aller-allerbeste van de grid te moeten rijden.

Volgens de mensen van Racingnews365 zei Sergio namelijk dit:

Het is niet makkelijk om teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Hij is zonder twijfel de meest complete coureur op de grid en rijdt op een niveau dat ik nog niet eerder heb gezien in de Formule 1. Het grootste verschil tussen ons is dat Max zijn niveau voortdurend vast heeft weten te houden en ik niet” Aldus Sergio. Papa Perez is het hier overigens niet mee eens…

Tja. Zo is het wel. Het is voor mijn collega’s ook niet altijd even makkelijk om met mij samen te werken, omdat het voor hen zelfs met heel veel oefenen en inzet nog steeds niet te doen is om hetzelfde niveau te halen. Week na week, maand na maand, jaar na jaar… Ik snap die Mexicaan wel dus. Maar dat natuurlijk geheel terzijde…

Voor Sergio Perez zit er dus maar 1 ding op. Zo hard mogelijk blijven rijden, proberen altijd nummer 2 te worden en Helmut Marko geen reden geven je contract voor volgend jaar te ontbinden. Maar iets zegt mij dat dit gewoon goed gaat komen.

Die Perez zien we volgend jaar gewoon weer naast Max Verstappen staan. En bovendien; Wie moeten ze anders nemen?

Toch?