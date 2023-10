Vader Perez: “Checo rijdt nog tien jaar voor Red Bull, wordt kampioen”

Antonio Perez Garibay zegt wat dingen over de relatie tussen Verstappen en zijn zoon. De vader van denkt dat Checo nog heel lang bij Red Bull rijdt.

De laatste tijd is er veel te doen rondom de positie van Checo Perez bij Red Bull Racing. In het begin van het seizoen ging het vrij goed met de Mexicaan. Op een gegeven moment leek hij zelfs even mee te kunnen met Max in zijn derde jaar bij Red Bull Racing. Maar eigenlijk vanaf de race dat het allemaal zijn kant op had moeten vallen in Monaco, ging het helemaal de verkeerde kant op.

In het Prinsdom kende ‘Checo’ een horrorrace. Daarna pakte hij hier en daar nog wat podia, maar volgden er ook nog meer totaal mislukte weekends. De snelheid om Max te bedreigen zat er nooit meer in, zo leek het. En zo was de uitspraak van vader Perez dat Checo en Max als Prost en Senna zijn, niet heel goed oud geworden.

Sterker nog, al maanden wordt nu openlijk gespeculeerd dat Perez op de schopstoel zit bij Red Bull Racing. De Mexicaan heeft nog een contract voor volgend jaar en verder spreekt zijn nationaliteit in zijn voordeel. De Mexicanen adoreren de coureur uit eigen land, die de eerste is na de wijlen gebroeders Rodriguez (waar het circuit in Mexico Stad naar is vernoemd) die echt potten kan breken in de koningsklasse. Want, linksom of rechtsom: Perez heeft toch zijn races gewonnen en dat kunnen niet veel coureurs zeggen. Naar verluidt komt circa 65 procent van de opbrengst die Red Bull haalt uit merchandise-verkoop uit Mexico. Ka-Ching.

En dus was het pijnlijk dat Perez uitgerekend Daniel Ricciardo in de Toro Rosso tussen hem en Verstappen op de grid weet vandaag. Maar, het tijdverschil met Max was dit keer aceptabel klein en Hamilton staat achter de Mexicaan op de grid. Checo zal dan ook vermoedelijk ‘gewoon’ P2 in het kampioenschap naar huis rijden dit jaar. En vader Perez denkt zodoende dat zijn zoon nog (heel) lang bij het team zal rijden. Antonio laat optekenen:

Checo will definitely drive with Max in the same team for another ten years. And in these ten years, Checo might win a world championship. I like that my son competes with the best driver in the world. And the best driver in the world right now is Max Verstappen. This is the best relationship with a teammate that Checo has ever had in his Formula 1 career. And I like that. Antonio Perez, is fan van Sergio Perez

Vader Perez heeft er dus nog altijd zin an. Waarvan akte.