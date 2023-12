Parkeer niet in Den Haag of Utrecht met de jaarwisseling!

Nog twee nachtjes slapen en dan is het oud en nieuw. Maar welke gemeente kun je het beste mijden tijdens de jaarwisseling als je auto je lief is?

De vuurwerkverkoop is begonnen en de eerste knallers zijn al flink om ons heen te horen. Oudjaarsavond gaat het natuurlijk pas echt los, maar waar loopt je auto het meeste kans om in de hens te vliegen door rondvliegend vuurwerk? Al dan niet expres?

Gelukkig zijn er voor alles statistieken en lijstjes om bij te houden in welke gemeentes je niet moet zijn met oud en nieuw. Dus woont je schoonmoeder in één van deze plaatsen dan heb je hierbij een extra reden om oud en nieuw in ieder geval niet daar te vieren. Vergelijkingssite Independer heeft de cijfers en de tips.

Hofstad is risicostad

Ben je van plan om de jaarwisseling in Den Haag te vieren dan zouden wij het openbaar vervoer adviseren. Eén op de tien auto’s die in vlammen opgaat in de nacht van 31 december op 1 januari, staat in Den Haag. Tien procent van de autobranden met oud en nieuw vindt dus plaats in de hofstad. Op een tweede plaats volgt Utrecht met 8,5 procent. Maar goed daar haten ze dan ook de automobilist.

Inclusief de andere twee grote randstedelijke steden Rotterdam en Amsterdam kom je in totaal op 26,5 procent van alle nieuwjaars autobranden. Op zich niet verwonderlijk, want hier zijn natuurlijk ook de meeste auto’s.

Kleinere gemeentes

Helaas ben je niet veilig in de kleinere gemeentes. Het Gelderse Maasdriel moet je ook mijden. Afgelopen jaarwisseling werd 2023 welkom geheten met maar liefst vijf autobranden.

In Maasdriel is het overigens net als in Zaltbommel en het pitoreske Veen traditie om sloopauto’s in de fik te steken in plaats van gewoon lekker vuurpijlen of karbiet te schieten. Die sloopauto’s zijn in totaal slechts 2,6 procent van de geregistreerde branden tijdens de jaarwisseling.

Veilige plekken

Waar moet je dan oud en nieuw gaan vieren? Nou je kunt je auto veilig parkeren in 260 gemeenten waar geen enkele auto in vlammen op ging tijdens de feestelijkheden op de laatste dag van het jaar.

Ook grote steden als Nijmegen, Maastricht, Deventer, Alkmaar en Leeuwarden vallen daaronder. Dus je hoeft niet persé weg te kwijnen op een afgelegen boerderij met oud en nieuw. Overigens bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, dus niet hier in de comments gaan roeptoeteren op nieuwjaarsdag dat wij hadden gezegd dat het veilig was, maar jouw auto toch is afgefikt…

Ach, gelukkig zijn we verzekerd

Dat klopt, maar toch niet. Is je auto alleen WA verzekerd dan heb je bij een brand pech. Brandschade wordt wel vergoed als je een WA+ of beperkt casco verzekering hebt of een allrisk of volledig casco verzekering. Moet het overigens geen opzet zijn. Doen die vuurwerkschavuiten het expres, dan is het vandalisme en kun je schade alleen verhalen bij een allrisk verzekering.

Tips voor behoud van je auto

Beter is om vuurwerkschade te voorkomen natuurlijk. Dan kun je de genoemde plaatsen mijden als de pest, maar je kunt je auto ook binnen zetten. Heb je zelf een garage is dat logisch, maar die grote steden hebben ook overdekte parkeergarages. Kost een duit, maar dat is goedkoper dan een afgebrande auto.

Geen parkeergarage in de buurt dan kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij een tankstation parkeren. Daar blijven vaak zelfs de grootste die hard vuurwerkafstekers wel uit de buurt.

Een andere tip is om je auto voor de jaarwisseling te wassen. Gebruik wat extra wax zodat de kruitresten minder makkelijk in de lak trekken. Vuurwerkresten glijden dan makkelijker van de auto af en als je hem dan na 1 januari nog een keertje wast ga je glanzend en glimmend het nieuwe jaar in.

Fotocredit: Autoblog spots van gemaskerdemuchacho