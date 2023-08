Max Verstappen sloopt bankrekening Sergio Perez

De extreem goede vorm van Max Verstappen, heeft mogelijk direct negatieve gevolgen voor de bankrekening van Sergio Perez.

Max Verstappen is aan een ongelooflijk seizoen bezig in de Formule 1. Nog nooit was een coureur zo dominant in de koningsklasse. De Nederlander won tien van de twaalf races in de eerste ‘helft’ van het seizoen voor de zomerstop. In de andere twee races werd hij tweede, achter teammaat Sergio Perez.

De Mexicaan is daarmee de naaste ‘belager’ van Verstappen in het wereldkampioenschap. Maar omdat Sergio veel minder constant presteert, is het verschil inmiddels al enorm. Als Perez nu elke keer tweede was geworden, was het verschil ergens tussen de 50 en 60 punten geweest. Maar in plaats daarvan, is het verschil 125 punten.

Volgens de Telegraaf is dat een kritiek getal voor Perez. In het contract van de Mexicaan zou namelijk staan dat als hij 125 punten (of meer) achterstand zou hebben op Max, zijn salaris naar beneden bijgesteld kan worden. Checo pakt momenteel naar verluidt 10 milli per jaar van Red Bull. Hoeveel dat nu kan worden aangepast door de renstal is niet duidelijk, maar het zal niet met 100 Euro zijn. De tijdsduur van zijn contract (momenteel geldig tot en met volgend jaar) zou niet direct onder druk staan.

Of Red Bull ook gebruik gaat maken van de clausule, is niet bekend. Maar ja, als men van de Mexicaan af wil, is het natuurlijk wel handig dat te doen. Ook al kan men hem niet voortijdig lozen, is het eventuele afkopen van het contract dan potentieel ook wat voordeliger.

Of men dat ook daadwerkelijk zou willen bij Red Bull is echter de vraag. Helmut Marko is notoir onvoorspelbaar op dat vlak. Maar onlangs liet de Oostenrijker zich nog ontvallen dat Max zó goed is, dat P2 het maximaal haalbare is voor al zijn concurrenten. Of die nou in andere teams rijden, of bij Red Bull zelf. Als men gewoon beide titels binnenhaalt en met Perez tweede wordt in het WK voor weinag, is er geen reden om iets te veranderen. Waarvan akte.