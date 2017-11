De F1 is in Miami en dat is niet om vakantie te vieren

I'm in Miami bitch Beach - Liberty Media.

Witte stranden, palmbomen, goede uitgaansgelegenheden en bijna elke dag lekker weer. Dat zijn zo’n beetje de kernwoorden die bij Miami passen. Daar kan ‘Formule 1’ wellicht aan worden toegevoegd. De bollebozen van Liberty Media zijn in de Amerikaanse stad op verkenningstocht. De bazen van de Formule 1 willen namelijk nieuwe races op de kalender krijgen. Een uitgebreide oriëntatie gaat hier aan vooraf.

Eerder werd bijvoorbeeld al Las Vegas genoemd en nu is Liberty Media in Florida aangekomen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een straatrace te organiseren, aldus de Miami Herald. Commercieel directeur Sean Bratches zou naar verluidt met de burgermeester van Miami hebben gesproken over de mogelijkheden om een Grand Prix te organiseren in zijn stad.

In 2015 was Miami al eens het decor van een straatrace. Toen was de Formule E te gast in de zonnige stad. Er staat nog niets vast over een eventuele beslissing. Het zou puur om een onderzoek naar de mogelijkheden gaan.