Online F1 kijken: welke gratis en betaalde streaming opties zijn er voor Formule 1? - Autoblog.nl

Je kunt op meer manieren Formule 1 kijken dan jij dacht! In dit artikel geven we een overzicht van de mogelijkheden.

Zeg je in Nederland Formule 1 dan zeg je (op dit moment nog) Ziggo. Althans, dat is de meest bekende manier om live naar de F1 te kunnen kijken. Maar er zijn enorm veel alternatieven. En dat gaat verder dan alleen F1 TV of Sky Sports in het Verenigd Koninkrijk. Dit is vooral interessant als je wél geïnteresseerd bent in het kijken van Formule 1, maar niet zit te wachten op bijvoorbeeld een abonnement in combinatie met lineaire tv.

Welke alternatieven zijn er voor Ziggo om F1 te kijken?

Enkele bekende alternatieven op Ziggo zie je hieronder. Onderstaande streams werken vaak alleen vanuit bepaalde landen. Door gebruik te maken van een goede VPN, kan je wereldwijd Ziggo streams ontvangen, ook buiten Europa. Daarnaast is het mogelijk om de geoblokkade op alle onderstaande streams op te heffen, door met een VPN je internetverkeer om te leiden via het bijbehorende land:

Nederland: Ziggo

Verenigd Koninkrijk: Sky Sports F1

Verenigde Staten: ESPN Formula One

Italië: Sky Italia

Canada: F1 TV

India: Star Sports (Hotstar.com)

Duitsland: Sky Deutschland

Australië: Kayo Sports

Brazilië: F1 TV Pro

Finland: C More Max

Bekende alternatieven onder Nederlanders zijn Sky Sports en RTL Duitsland. Bij Sky Sports (Verenigd Koninkrijk) kan je ook een losse race afnemen en hoef je niet per see een langlopend abonnement af te sluiten.

RTL Duitsland is niet meer zo heel relevant, want ze zenden tegenwoordig nog maar vier races per jaar uit. Twee zijn er al uitgezonden. De overige races zijn Monza in september en Sao Paolo in november 2021.

Zoek je een Nederlands alternatief op Ziggo dan hebben we een creatieve oplossing. Met Grand Prix Radio kun je naar Nederlands commentaar luisteren, terwijl je intussen naar een internationale livestream kijkt.

Zijn er nog gratis F1 streams?

Het liefste kijk je natuurlijk gratis naar de Formule 1. Zo makkelijk als enkele jaren geleden is het niet meer. Sites gaan vaak snel uit de lucht, waardoor je iedere race weer opnieuw moet beginnen met zoeken. Bovendien moet je weten dat veel gratis streams niet legal zijn. De aanbieders van een gratis stream delen het beeld immers in veel gevallen van een betaalde bron, bijvoorbeeld Sky Sports F1. Er zijn wel wat bekende namen met betrekking tot gratis F1 streams. Bijt je er echter niet op vast. Het is nooit zo betrouwbaar als een abonnement bij Ziggo of een hierboven genoemd alternatief. Check ook het Motorsport on TV draadje op Reddit met vaak actuele informatie.

Pas altijd op en zorg dat je een VPN verbinding actief hebt als je een gratis F1 stream van plan bent te gaan kijken. Hieronder vind je een goede tip daarvoor.

Hoe vind je een geschikte VPN voor formule 1 streams?

Jezelf huiswerk opleggen en zoeken naar een betrouwbare VPN is gelukkig helemaal niet nodig. VPNGids heeft uitgezocht welke VPN-aanbieders geschikt zijn voor F1 streaming. Ze raden ExpressVPN aan vanwege de betrouwbaarheid, goede verbindingen en de 30 dagen geld-terug-garantie.

Waarom een VPN gebruiken?

Veiligheid en een brede mogelijkheid aan streams zijn de voornaamste redenen om een VPN te gebruiken. Voor veel streams moet je bijvoorbeeld in Engeland of de Verenigde Staten wonen. Met een VPN kun je kiezen uit een lijst aan locaties. Zo is het net of je vanuit een ander land opereert. Het stukje veiligheid is voor je eigen gemoedsrust. Met name als je zoekende bent naar een gratis F1 stream kun je op de krochten van het internet terecht komen. Met een VPN-verbinding heb je een stukje zelfbescherming tegen virussen en malware, mocht je per ongeluk op een vreemde site terechtkomen.

Met een VPN kun je ook veilig verbinden via openbare WIFI-netwerken en laten we eerlijk zijn, als jij straks op de camping naar Ziggo zit te kijken voor je caravan dan gebruik je ook liever (veilig) de camping WIFI dan je eigen databundel!