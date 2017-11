Toyota FT-AC Concept is een slimme SUV

Lekker origineel. Een nieuwe SUV presenteren.

De Japanse autofabrikant heeft in Los Angeles de FT-AC Concept gepresenteerd. Toyota plaatst de auto als een designstudie. De SUV is, volgens Toyota, voor de weekendavonturier. De FT-AC Concept beschikt over tal van gadgets. Denk aan infraroodtechnologie om de omgeving in de gaten te kunnen houden als het donker is, of het dakrek dat over heldere LED-verlichting beschikt, zodat er ver vooruit kan worden gekeken. Een ander opvallende feature is de mogelijkheid om de mistlampen los te koppelen. Hoef je ook niet meer te klunzen met de zaklamp-functie van je smartphone.

Het betreft een vierwielaangedreven SUV. Onder de motorkap ligt een benzinemotor, maar volgens Toyota behoort een next-gen hybride systeem tevens tot de mogelijkheden. De autofabrikant heeft niet duidelijk gemaakt welke benzine-krachtbron de FT-AC Concept heeft gekregen.

De Californische kampeerliefhebber zal mogelijk kwijlen bij het zien van deze designstudie op de LA Autoshow. Er is geen woord gerept over een mogelijke productie van de Toyota.