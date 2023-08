De Ferrari’s rijden met een andere livery op Monza

Lekker felle kleurtjes op de speciale livery voor de Ferrari’s, waarmee ze gaan rondrijden tijdens de GP van Italië op Monza.

Ik ben er gek op. Nieuwe kleuren, een andere helm, een nieuw racepak. Het geeft wat kleur en variatie in de wereld van de Formule 1. Meerdere teams doen dit regelmatig en nu is Ferrari aan de buurt. Zij pakken uit met een speciale livery voor op Monza.

Speciale livery Ferrari

Eerlijk is eerlijk. De Ferrari‘s zien er altijd mooi uit. Zelfs de vrachtwagens van het raceteam zien er uitermate gelikt uit. Dat hebben de pizzabakkers toch maar goed elkaar. Nu ook weer, want de twee Ferrari’s zien er vet uit.

Verleden jaar was het al feest. Toen kwam de historische bedrijfskleur geel in Monza sterk naar voren tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van het merk en dit jaar is het terug. De kleurstelling van de SF-23 zal een eerbetoon zijn aan die van de 499P die de race van Le Mans won in juni, in de vorm van de gele ‘V’-strepen die langs de zijkant van de Hypercar lopen. Deze vinden we terug op de neus en op de motorkap.

De twee auto’s hebben al de rode kleur Rosso Le Mans gemeen, met een matte afwerking op de Formule 1-auto en glans op de duurracer. Ook de startnummers – 16 en 55 – zullen geel zijn.

De heren en dames pakken goed uit, want op de muren van de loopbrug, die van de paddock naar de pitgarage lopen, zullen afbeeldingen te zien van belangrijke mijlpalen van de Scuderia. Denk aan overwinningen, maar ook andere race-categorieën waar het merk actief in is.

Pakken en helmen

Charles Leclerc en Carlos Sainz worden tevens in een nieuw pakkie gestoken. Zij krijgen nieuwe racepakken die speciaal voor de race in Monza zijn ontworpen. De kleuren zullen geel, rood en zwart zijn. Een beetje een ‘old school’ look krijgen ze. Best wel gaaf eerlijk gezegd, zeker met het ‘langere F-logo’ dat we eveneens op de achtervleugels zien de auto’s. De helmen zullen vooral geel zijn voor Charles en zwart zijn voor Carlos.

Nu maar hopen voor hun dat de uitslag van de race tevens zo mooi zal zijn. Daar schort het dit seizoen wel aan. Hoe mooi de auto’s en pakken ook zijn, het gaat erom dat je als eerste over de streep komt.