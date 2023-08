Overheid wil dat je geen auto meer hebt

Een belangrijke regeringsadviseur zegt dat de elektrische auto niet de oplossing is en onze heilige koe moet wijken voor het klimaat.

De auto. Toch een van de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw(en). Het geeft ons ongekende vrijheid, omdat we ons op een vrij gemakkelijke manier kunnen verplaatsen. Ook mensen met een kleine beurs hebben hier van kunnen profiteren en rijden in een auto rond. Ons land is er ook voor ingericht. Bijna elke uithoek is te bereiken met onze geliefde auto. Maar, autobezit is straks niet meer voor iedereen vanzelfsprekend.

Elektrische auto gaat ons niet redden

We zijn maar allemaal druk bezig met het klimaat. Volgens de experts staat de wereld zowat in brand en komt dat door de mens. We zijn met teveel en we stoten aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen uit. Hierdoor versnelt het klimaatproces en zitten we in de miserie.

Jan Willem Erisman is de nieuwe adviseur van het kabinet, in de vorm van de voorzitter van de wetenschappelijke klimaatraad, en heeft gelijk een harde boodschap voor ons. Hij zegt namelijk dat we om een volledig klimaatneutraal (kan dat überhaupt wel?) vervoerssysteem te hebben in Nederland veel burgers niet meer in een auto kunnen rijden.

Elektrische auto’s zijn de toekomst. Dat wordt ons in ieder geval aangepraat en iedereen moet elektrisch gaan rijden. Deze manier van vervoer wordt dan ook flink gepromoot door onze regering. Maar, dat kan helemaal niet. Erisman zegt dat tegen het AD: het is maar de vraag of er voldoende grondstoffen zijn om dit te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan edelmetalen voor batterijen. Oh ja, de grondstoffen worden tevens op een manier uit de grond gehaald die nou niet zo milieuvriendelijk is. En dan hebben we het nog geeneens over de werkomstandigheden voor de werknemers.

Ook niet de oplossing?

Radicale verandering

Daarom is er een radicale verandering nodig. Erisman heeft er voor doorgeleerd, want hij is professor. De slimme peer zegt dat we moeten gaan nadenken over de toekomstige vervoersinfrastructuur en of zoveel mensen wel een auto echt nodig hebben. Andere alternatieven zijn wellicht beter: deelvervoer, openbaar vervoer en ga zo maar verder. Is dat op orde, dan is een auto overbodig. Van welke politieke partij hij lid is, weten we niet. Maar we kunnen wel een gokje wagen…

Gedragsverandering is dan nodig en daar moet de overheid zich op richten volgens hem. Een beetje burgers opvoeden dus en het nog moeilijker maken om een auto te bezitten. Ik krijg daar altijd de kriebels van, want betekent vaak nog hogere prijzen en de brandstofprijzen zijn al zo hoog. Waar de auto lange tijd een heilige koe was, gaat het nu een zwart schaap worden. Wij houden ons hart vast voor de toekomst.

Foto: grijze Audi e-tron GT, gespot door @Ferraghini