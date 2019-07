Vettel biedt Verstappen zijn nederige excuses aan

Nou ja...soort van.

Als we even voorbij het feit kijken dat Mercedes vanmiddag ‘gewoon’ weer een een-tweetje pakte in de Grand Prix op Silverstone, kregen we eigenlijk best een mooie race voorgeschoteld (verslag). Er werd hard en vooral ook wiel-aan-wiel geknokt op het voormalig vliegveld. Max Verstappen en Charles Leclerc leken lange tijd de hoodrollen te spelen in deze schermutselingen. Het mooie was dat de twee op verschillende momenten in de race om-en-om de meeste snelheid hadden. Zo kwam het gevecht een aantal keer terug. Het gaat net te ver om het gelijk te stellen aan Villeneuve-Arnoux, maar de associatie vloog wel even door het hoofd en dat is al heel wat.

Uiteindelijk moest Vettel zijn teamgenoot echter toch weer even de loef afsteken door alle aandacht op zich te vestigen. Verstappen en Leclerc knokten meermaals met elkaar en kwamen daar vrijwel ongeschonden vanaf, Verstappen en Vettel gingen één keer in de clinch en dat eindigde meteen in tranen. De Duitser ontpopte zich tot de echte torpedo door Verstappen’s Rode Stier van achteren te rammen.

Tijdens de race uitte SV5 nog een ‘What is he doing’ over de radio, maar die was weinig overtuigend. De wedstrijdleiding bestrafte hem meteen met een straf van tien seconden. Maar daar houdt het nog niet mee op. Vettel heeft er namelijk ook weer twee strafpuntjes bij op zijn licentie, wat zijn totaal nu op zes punten brengt. Daarnaast zal VET de komende dagen weer veel hoon incasseren van de media en wellicht enkele vragen moeten beantwoorden over zijn toekomst. De volgende Grand Prix is uitgerekend die in Duitsland, waar het vorig jaar allemaal fout begon te gaan voor Sebbie toen hij in leidende positie zijn auto in het grind parkeerde.

Seb zelf geeft inmiddels overigens (redelijk) ruiterlijk toe dat hij fout zat. Tegenover de journo’s van Sky zegt hij dit over het incident:

Ik zag dat Max sneller was. Hij wist elke ronde het gat een klein beetje te dichten. Het was in de eerste stint al duidelijk dat zij ons onder druk konden zetten. Ik keek op mijn stuur en zag dat er nog vijftien ronden te gaan was. Toen hij mij eenmaal voorbij was dacht ik eerst dat het daarmee klaar was. Hij maakte echter een foutje in Stowe en ging daar wat wijd. Waarschijnlijk omdat hij meer snelheid had vanwege de DRS. Daardoor dacht ik dat ik wel weer een poging kon wagen om hem terug in te halen. Het leek alsof hij het midden van de baan zou kiezen om te verdedigen, toen besloot ik links te gaan. Hij ging echter nog wat verder naar links en toen was dat gat er niet meer. Die deur ging dus niet meer open. Ik was gewoon te laat, dus het is mijn fout.

Direct na de race liep Vettel naar de auto van Verstappen en zagen we de twee elkaar de hand schudden. Vettel: