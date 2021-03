Red Bull jubelt: "Beste testdag die we ooit gehad hebben" - Autoblog.nl

Bij Red Bull is de muziek al aangezet: Wij….wooooorden…kampioen! Wij worden kampioen!

Oh wat is het heerlijk, oh wat is het fijn, dat het F1 seizoen weer begonnen is! Althans, bijna dan, op de eerste Grand Prix van het jaar moeten we nog twee weekjes wachten. Dan pas kunnen we officieel vaststellen dat Mercedes heeft zitten zandzakken en gewoon weer kampioen wordt. Maar tot die tijd, is er dus die mooie korte periode dat alle scenario’s nog naast elkaar kunnen bestaan. Zie het een beetje als de F1 versie van de kat van Schrödinger.

Nu we het toch hebben over Oostenrijkers die soms kattig uit de hoek kunnen komen: Helmut Marko. Gisteren had men bij het onvolprezen Formule 1 Café het nog over de onkarakteristieke nuchterheid die er heerst bij Red Bull nadat Verstappen (veruit) de beste tijd reed op de eerste testdag. Welnu, vandaag maakt die nuchterheid pardoes plaats voor exuberantie. Helmut Marko is kennelijk klaar met jodelen en gaat nu voor jubelen. Tegen F1 insider vertelt de oude baas dat gisteren de beste testdag ooit was voor Red Bull:

Dit was de beste testdag die we óóit gehad hebben. We hebben geen enkel probleem gehad en Max kon zelfs een beetje spelen met de auto. Helmut Marko, jubelt er jolig op los

Nou ja dat kan maar een ding betekenen dus. Dit jaar is het jaar dat @nicolasr eindelijk gelijk krijgt. Max wordt kampioen #wachtmaaraf! Je las het hier eerst! Enfin, gebbetje natuurlijk, er is tot op heden niet veel te concluderen op basis van de test over de krachtverhoudingen. Misschien dat er zich morgen, als de beginnende beschietingen voorbij zijn en de teams zich écht gaan voorbereiden op die race over twee weken, een duidelijker plaatje aftekent.

Zeker is echter wel dat het bij Mercedes voorlopig niet gaat zoals het moet. Na de problemen van gisteren, worstelt Hamilton vandaag duidelijk weer met de balans van de W12. De kampioen veroorzaakte zelfs een rode vlag met een excursie naast de baan vanochtend. Tevens kampt Vettel momenteel met een probleem aan de versnellingsbak, die team groen natuurlijk betrekt bij Das Haus. Zou het dan toch…Of wordt ons hier echt gewoon weer een bak Bahreins zand in de ogen gestrooid? Laat het weten, in de comments!