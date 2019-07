Hmm…Was Silverstone 2019 hetzelfde als Bakoe 2018?

We onderwerpen beide situaties aan een hard vergelijk.

Het was alweer een tijdje geleden, maar vandaag ging Max Verstappen weer eens ouderwets kablabber. Zelf leek hij er weinig aan te kunnen doen, dat was voor iedereen eigenlijk meteen wel vrij duidelijk. De FIA gaf Vettel snel straf en nadat Seb even de tijd had gehad om zijn zonden te overdenken, kon de Duitser zelf ook wel leven met het oordeel dat hij schuldig was aan de klapper. Maar was het wel echt zo clear cut?

Op de webz gaat iedereen natuurlijk meteen los na de enerverende gebeurtenis. Sommigen moesten ook direct denken aan de laatste keer dat Verstappen in zijn versnellingsbak geboord werd, namelijk in Bakoe 2018 door Daniel Ricciardo. Destijds was er een heftige discussie. Nam Ricciardo teveel risico door voor de move te gaan op het supersnelle rechte stuk, of was het juist Max die de Ozzie totaal onverantwoord de pas afsneed op hoge snelheid door te laat de deur dicht te gooien? Ricciardo vond het laatste en was teleurgesteld dat zijn team daar niet ‘genoeg’ in meeging. Het was volgens hem een van de redenen voor zijn uiteindelijke vertrek naar Renault.

Stiekem was ik het wel een beetje eens met de honingdas, vooral als ik de oranje bril even afzette. Max bewoog in die dagen wel vaker in (of iets voor) de remzone, wat al tot een aantal aanvaringen met zijn collegae geleid had. Ironisch genoeg was het juist Max zelf die eerder in de race van vandaag geklaagd had over Leclerc, die zich in zijn ogen schuldig maakte aan dit vergrijp. Later in de race met Vettel ging het mis. In dit geval leek Max helemaal niet op een verkeerde manier te blokken, maar als je de beelden naast elkaar bekijkt, zie je hoe klein een dergelijk nuanceverschil echt is:

Had VER dan toch een klein beetje schuld aan de botsing, of moet Vettel met pensioen? Laat het weten, in de comments!