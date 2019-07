Red Bull: “Nederlandse fans zijn heel beschaafd”

We weten eindelijk wie er écht de beste fans zijn.

Het is tegenwoordig een beetje onduidelijk wie nou precies de beste fans zijn in de F1. Lewis Hamilton verkondigt bij alle races dat het plaatselijke fangilde het beste is. Maar dat kan natuurlijk niet tegelijkertijd waar zijn. Op een gegeven moment kan je dus niet anders dan jezelf afvragen ‘oké Lewis, maar hoe zit het nu echt?’. Van de Brit hoeven we waarschijnlijk geen uitsluitsel te verwachten, hij houdt liever iedereen te vriend (en slaagt daar, wellicht juist daarom, in eigen land kennelijk steeds minder in).

Helmut Marko van Red Bull Racing heeft er veel minder moeite mee om harde conclusies te trekken. Volgens Der Helmut zijn ‘wij’ met afstand de beste, zo zegt hij tegen Motorsport-Total. De taferelen die zich afspeelden na Verstappens (tweede) zege in Oostenrijk maakte het definitief, volgens Marko:

De ‘oranjes’ zijn een ongelooflijk fantastische, fanatieke, maar ook beschaafde fanbeweging. Wat zich na afloop in de pits heeft afgespeeld, die invasie van de Nederlanders, was ongelooflijk. Het was vreedzaam, sportief, zonder agressie – heel anders dan bij voetbalfans. Echt pure bewondering en vriendelijkheid.

Ik denk dat iedereen zich wel herkent in deze woorden, maar Helmut is nog lang niet klaar met zijn loftuitingen:

Om een voorbeeld te geven: ik stond met wat Honda-mensen voor onze box. Ik schoof een aantal van hen naar voren en plotseling begonnen de fans ‘Honda! Honda! Honda!’ te scanderen. Ze hebben het hele team geëerd. En kennelijk weten ze ook veel van de Formule 1, want ze herkennen iedereen van het team.

Waarvan akte. Vind jij dat Marko de waarheid spreekt, of lult hij uit zijn nek?