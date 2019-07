Uitslag Formule 1: Grand Prix van Engeland 2019

Gaat Max Verstappen back to back?

We zijn weer terug waar het allemaal begon. In 1950 werd de allereerste Formule 1 Grand Prix ooit verreden op het circuit van Silverstone. Giuseppe Farina won en zou dat jaar ook aan de haal gaan met de titel. Of dat ook geldt voor de winnaar van vandaag weten we in het beste geval pas over een kleine zes maanden. Hoewel, cynici zullen zeggen dat het simpelweg afhangt van de vraag of Lewis Hamilton vandaag wint…

Toch loopt het nog niet helemaal geweldig voor de kampioenschapsleider dit weekend. Op de donderdag werd hij al geconfronteerd met de uitspraak van Christian Horner, die geroepen heeft dat Verstappen in dezelfde auto nu iedereen zou verslaan. Hamilton reageerde zoals we dat van hem kennen ietwat zoutig, door te claimen dat ‘iemand aandacht nodig heeft’. De Brit beschouwt zichzelf natuurlijk als de beste coureur uit het veld en wil dat ook heel graag weten. De zucht naar liefde en erkenning speelt sowieso voor HAM dit weekend, want her en der wordt er gefluisterd dat de populariteit van de Brit in eigen land tanende is, zelfs in zijn eigen geboorteplaats Stevenage.

Vervolgens ging het gisteren ook nog eens ‘mis’ in de kwalificatie. Voor het eerst sinds 2014 staat HAM niet op pole position voor zijn thuisrace. Bottas was zes duizendsten van een seconde sneller. Belangrijker is wellicht dat Ferrari en Red Bull in de buurt zaten, tenminste met Leclerc respectievelijk Verstappen achter het stuur.

Leclerc start vanaf plek drie en was minder dan een tiende van een seconde langzamer dan Bottas. Verstappen bleef binnen twee tienden en staat naast de Monegask op de grid. De startrij daarachter is ook interessant, want Gasly lijkt dit weekend ietsje beter in de buurt van Verstappen te kunnen blijven. Hij start vanaf plek vijf, naast de teleurstellende Vettel die gisteren met wat probleempjes kampte en vandaag moet starten met de zachte banden. Wordt het toch weer een saaie Mercedes 1-2, of vormt de race op deze geboortegrond van de F1 de start van een hele spannende tweede seizoenshelft?

Start

Eerder dit jaar verknalde Bottas nog een aantal keer zijn pole positions, maar dit keer verzilvert hij in eerste instantie de beste startplaats. Het duurt lang voordat de laatste lichten doven en het scheelt weinig, maar de Fin duikt als eerste de bocht in. Leclerc en Verstappen houden ook positie, maar Vettel gaat, misschien geholpen door net iets meer initiële grip van zijn softs, voorbij aan Gasly.

Achter de top-6 vechten Norris en Ricciardo een mooi robbertje uit voor de zevende plaats. Norris trekt uiteindelijk aan het langste eind nadat beiden zij-aan-zij de slingerende sectie van Maggots en Becketts instormen. Hulkenberg schuift ondertussen op naar de negende plaats ten koste van Albon. Dit wordt waarschijnlijk een race lange knokpartij tussen de drie mannen met Renault-krachtbronnen om de titel best of the rest. Verder achterin het veld zet de tumultueuze week van Haas F1 naast de baan zich voort op de baan: Grosjean en Magnussen raken elkaar en hebben beiden schade. We vragen ons af wat William Storey daarvan vindt.

Normaal gesproken zien we vervolgens de Mercedes in leidende positie een voorsprong nemen op die in tweede positie. Dit keer is dat echter een tikje anders. Hamilton heeft er geen trek in om Bottas het makkelijk te maken en te wachten op de welbekende ‘aanval aan het einde van de race’ die meestal nooit komt. De wereldkampioen gaat direct het gevecht aan. Even gaat hij zelfs voorbij aan Bottas, maar VB77 2.0 countert en kan de leiding weer overnemen richting Copse corner.

Mid Race

Aanvankelijk bleven Leclerc, Verstappen en Vettel dicht in de buurt van de Mercs, wellicht mede door het onderlinge gevecht van de zilverpijlen. Maar na een ronde of tien begint Leclerc duidelijk tijd toe te geven. Zoals wel vaker houdt de long run pace van de Fezza’s niet over. Verstappen heeft duidelijk meer snelheid, maar moet op een of andere manier voorbij zien te komen aan Leclerc. Die laatste heeft er na de gebeurtenissen in Oostenrijk echter duidelijk niet zoveel zin in om dat te laten gebeuren en verdedigt zich met hand en tand.

Aan het eind van ronde dertien komen de twee kemphanen diffuser-aan-voorvleugel de pits inrijden. Het is nu aan de teams om hun coureurs te helpen. We weten dat Red Bull Racing snelle pitstops kan maken en ook nu blijkt dat weer. Verstappen komt met een halve neus voorsprong de pits weer uit. Of het allemaal ‘legaal’ is op deze manier durven we niet te zeggen, maar misschien maakt het niet uit. Verstappen vergaloppeert zich namelijk een klein beetje en Leclerc profiteert. De race schotelt ons op deze manier al een paar mooie gevechten voor.

Neemt niet weg dat de Mercs stiekem toch uit zicht verdwijnen, vooral nu Verstappen weer klem zit achter Leclerc. Bottas komt na ronde 17 als leider in de wedstrijd naar binnen. Lewis kan nu het laatste van zijn banden vragen om de Fin in de pits te verslaan. Hij zet meteen de snelste ronde neer. We zien dat het verschil tussen HAM en BOT virtueel bijna nihil is.

Doch de spannende pitexit wordt ons ontnomen. Giovinazzi spint zijn Alfa het grint. De wedstrijdleiding, die normaal zeer terughoudend is met safetycars en vrijwel altijd een virtual safetycar inzet, opteert er nu wel voor Bernd Maylander het circuit op te sturen. Hamilton kan daardoor een ‘gratis’ pitstop maken. Hetzelfde geldt overigens voor Vettel. De twee veelvoudig kampioenen kunnen ook nog eens direct wisselen naar de harde compound, waarmee ze in principe het eind van de race moeten kunnen halen. HAM gaat makkelijk naar de leiding, VET schuift op naar plek drie.

Red Bull maakt limonade van citroenen door Verstappen snel binnen te halen voor een extra stop en harde banden. De Nederlander mag daardoor net als Hamilton, Vettel en Gasly naar het einde van de race rijden. Bottas rijdt echter op mediums en datzelfde geldt ook voor Leclerc. Mercedes en Ferrari missen de mogelijkheid dus om deze coureurs tijdens de safetycar ook hard rubber te geven. Ferrari maakt dat met Leclerc een ronde later nog wel goed, maar de Monegask verliest daardoor wel track position aan VER.

Dat laatste leidt tot nóg een keihard gevecht tussen de twee. Op de baan, naast de baan, dit is wat we willen zien. We zien ook niks boven in beeld over onderzoekjes van de wedstrijdleiding, dus misschien hebben de mannen (m/v) achter de groene tafel eindelijk hun les geleerd. In ieder geval voor even. Verstappen én Leclerc rijden op dit moment met zijn tweeën overigens nog achter Gasly, die zich kranig weert. Totdat het team hem vertelt dat hij Verstappen voorbij moet laten, tenminste. Maar ook daarna blijft Pierre redelijk in de buurt van MV33. Het verschil met hoe dat in Oostenrijk was is ronduit bizar te noemen. Leclerc zit klem achter de teammaat van Verstappen, waardoor onze landgenoot eindelijk kan ontsnappen aan de vandaag zo scherpe klauwen van de Monegask.

Uiteindelijk moet Gasly zich toch gewonnen geven in het gevecht met Leclerc. Maar we maken ons geen zorgen, want Verstappen heeft al vijf seconden voorsprong gepakt op CL16. Bovendien zien we niet veel later Verstappen zelfs voorbij gaan aan Vettel. Zo gaat hij potentieel op weg naar de tweede plaats, want Bottas zal nog een keer moeten stoppen. Echter…KABLAMMMM!!1!

Vettel ziet weer rode mist en torpedeert Verstappen de baan af. Man man man, daarom moeten sommige oudjes dus van de weg gehaald worden. Soms gaat de perceptie van diepte een beetje verloren. Verstappen en Vettel lijken allebei door te kunnen, maar verliezen natuurlijk wel heel veel tijd. Voor Verstappen lijkt het nog mee te vallen, hij valt terug tot een kleine tien seconden achter Gasly. Vettels auto heeft kennelijk meer schade. De Duitser krijgt een straf van tien seconden en gaat als allerlaatste in de rondte.

Finish

Zo krijgt Hamilton vandaag de race in zijn schoot geworpen en Mercedes de 1-2. Bottas heeft namelijk genoeg voorsprong op Leclerc, die nu de derde plaats inneemt, om zijn nog in te lossen pitstop te maken voor een andere compound banden. Het team doet weer even een Hollywoodje voor de nepspanning, door net te doen alsof Hamilton ook nog naar binnen moet. Maar dat is natuurlijk niet zo.

Het is nog wel even spannend of Red Bull de posities van Gasly en Verstappen gaat omdraaien. Gelooft Red Bull nog in de klein lijkende titelkansen van VER, of gunnen ze GAS een opstekertje? Het laatste blijkt het geval te zijn, wat een einde maakt aan Verstappens onwaarschijnlijke reeks om telkens voor zijn teammaten te eindigen.

Achter de top-5 trekt Carlos Sainz na een lastige kwalificatie toch weer een knappe zesde plaats naar zich toe, mede dankzij wat mazzel met de safetycar. Sainz moet in de slotfase nog wel even afrekenen met Ricciardo, die zevende wordt. Raikkonen pakt eindelijk weer eens puntjes met plek acht op deze baan die hij natuurlijk uitermate goed kent. Kvyat sprokkelt ook weer eens twee puntjes voor Toro Rosso en Hulkenberg pikt de laatste snipper op, door vlak voor het eind Kvyats teammaat Albon nog te verschalken.

In de allerlaatste ronde pakt Hamilton nog even de snelste ronde af van Bottas, ondanks het feit dat Bottas op softs onderweg is en Hamilton op hards. Een echt gevecht om de overwinning is ons vandaag ontnomen, maar desalniettemin was er weer voldoende te beleven. Voor de spanning in het kampioenschap is het echter wel jammer dat het resultaat onder de streep weer oh zo bekend in de oren klinkt. Volgende stop: Duitsland.

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. Bottas – Mercedes

3. Leclerc – Ferrari

4. Gasly – Red Bull

5. VERSTAPPEN – Red Bull

6. Sainz – McLaren

7. Ricciardo – Renault

8. Raikkonen – Alfa Romeo

9. Kvyat – Toro Rosso

10. Hulkenberg – Renault

11. Albon – Toro Rosso

12. Norris – McLaren

13. Stroll – Racing Point

14. Russel – Williams

15. Vettel – Ferrari

16. Kubica – Williams

17. Perez – Racing Point

DNF

Grosjean – Haas F1

Magnussen – Haas F1

Giovinazzi – Alfa Romeo



Image-Credit: Lewis Hamilton via Instagram