De Fiat 500X is vernieuwd

Pak het vergrootglas er maar bij.

Fiat heeft de in 2014 ge├»ntroduceerde 500X in het nieuw gestoken. Na vier jaar was het tijd voor een facelift, al is het autoconcern zachtjes te werk gegaan. Het verschil met het uitgaande model is minimaal. LED-verlichting en ietwat gewijzigde bumpers zijn zo’n beetje de enige zaken waar je de facelift aan kunt herkennen. In het dagelijks leven is het zelfs als autokenner goed kijken.

Een geparkeerde facelift 500X is in dit geval makkelijker te herkennen. Een blik in het interieur laat namelijk zien dat Fiat heeft gekozen voor nieuwe tellers en een 7-inch infotainmentscherm. De gezinsauto is nu ook te krijgen met zaken zoals Android Auto en Apple CarPlay. Tevens komt de facelift met nieuwe rijassistentsystemen zoals Lane Assist en verkeersbordherkenning.

Andere vernieuwingen vinden onder de kap plaats. De 500X krijgt de nieuwste generatie drie- en viercilinder motoren mee. Volgens de Italianen zijn de benzinemotoren 20 procent zuiniger en de diesels 20 procent stiller in vergelijking met de concurrentie. Het begint met de 1.3 MultiJet dieselmotor. Dit blok levert 95 pk en 200 Nm koppel. Vervolgens komen de 1.6 MultiJet diesel met 120 pk en 320 Nm en de 2.0 liter met 150 pk en 350 Nm koppel. Laatstgenoemde komt standaard met een automaat en vierwielaandrijving. Qua benzinemotoren begint het bij een 110 pk sterke 1.6 E-Torq. Daarnaast is er een 1.0 driecilinder met 120 pk en 190 Nm koppel. Het benzine-topmodel is een 150 pk en 270 Nm sterke 1.3 vierpitter.

Prijzen en beschikbaarheid voor de Nederlandse markt zijn op dit moment nog niet bekend. Het is tevens niet duidelijk welke motoren naar onze markt komen. Een video van de facelift 500X check je op Autojunk.