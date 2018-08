Hier gaat Toyota 500 miljoen in pompen

Een poging om op peil te blijven met de concurrentie.

Het Japanse autoconcern Toyota Motor Corp. heeft de knip getrokken in een nieuwe joint venture. Samen met het Amerikaanse Uber gaan beide partijen zich focussen op de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Van Toyota’s kant wordt er 500 miljoen dollar in het project gepompt. Het is een poging van beide bedrijven om nieuwe doelstellingen te bereiken en om concurrenten in te halen op het gebied van deze technologie.

Uber heeft een eigen autonoom rijsysteem en Toyota heeft Guardian. In beide gevallen is er werk aan de winkel. Zo heeft Uber eerder het programma van de openbare weg gehaald nadat er een ongeluk was gebeurd met een dodelijk slachtoffer. Toyota is op zijn beurt met Guardian nog lang niet op het niveau van concurrenten zoals Nissan, Tesla en de gevestigde orde in Duitsland. Door de krachten te bundelen met Uber moeten beiden partijen er sterker uitkomen.

Met deze samenwerking gaat Uber met auto’s van Toyota aan de slag. Het Japanse autoconcern denkt dat autonome auto’s van de toekomst beheert en gebruikt zullen worden door mobiliteitsplatformen van derden. Daar komt Uber in beeld. Mensen hebben niet langer een eigen auto, maar maken gebruik van deze nieuwe vorm van een taxidienst. Het concept is bekend onder de naam Autono-MaaS, wat staat voor autonomous-mobility as a service. Met dit initiatief wordt de Toyota Sienna, een minivan, gebruikt als basis. De eerste pilots met Uber in de echte wereld moeten in 2021 plaatsvinden.