Officieel: de Toyota Corolla komt terug naar Nederland

Babyboomer intensifies.

Stofwolken, onverharde wegen en Castrol-bestickering. De herinneringen aan de iconische Toyota Corolla zijn goed. De Japanse autofabrikant snapt dit ook en heeft besloten om de naam weer van de plank te halen voor onze markt. De naam wordt toegepast op een compleet nieuwe auto, al liggen de zaken iets genuanceerd. Waar we naar kijken is namelijk de nieuwste generatie Auris. Toyota wil vermoedelijk van het bejaardenimago af en kiest daarom voor de Corolla-benaming.

De nieuwe Corolla komt in 2019 op de markt als Hatchback, Sedan en Touring Sports. De auto staat op het nieuwe TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). Dat platform kent onder meer een laag zwaartepunt, wat het rijgedrag ten goede moet komen. We kijken nu al uit naar de Corolla GRMN (met Castrol stickers?). De Corolla komt in twee smaakjes op de Nederlandse markt. In beide gevallen gaat het om een hybride. Instapper is een 1.8 viercilinder met 122 pk en het topmodel is een 2.0 vierpitter met 180 pk.

Op de aanstaande Autosalon van Parijs is de Corolla Touring Sports voor het eerst te zien.

UPDATE: Toyota laat ons weten dat ze dit vooral doen om de vertrouwde naam Corolla door te ontwikkelen. Dus niet omdat de Auris niet succesvol was, maar om verder te bouwen op heritage van de Corolla-badge.