De Ford Everest BaseCamp is de stoerste Ford SUV

Kijk, een Ford SUV voor de ware avonturier!

SUV’s zijn natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar vaak een beetje vergezocht. Het is een beetje als een BMW 316i M3 UITGEVOERD MOOISTE VAN NL!!1! Het ziet er op zich wel stoer uit, maar je weet dat het onderhuids niet veel voorstelt: een zelfdragende carrosserie, voorwielaandrijving en een lethargisch 1.4 turbootje kunnen maar een beperkte hoeveelheid werk verzetten in het terrein.

Gelukkig is deze Ford Everest Basecamp daar een uitzondering op. Ford heeft er een handje van om zijn SUV’s te voorzien van een naam beginnend met de letter ‘E’, denk maar aan de Escape, Explorer, Expedition en Excursion. De Everest is net als het vogelbekdier net even wat anders. We benoemen dat olijke dier want de Everest komt uit hetzelfde land: Australië.

De Everest is in wezen een personenwagen-uitvoering van de Ford Ranger (check hier onze Ranger Raptor Rijtest). Het is echter meer dan alleen even een cabine op de laadbak, ze hebben er echt werk van gemaakt. Het geheel ziet er uitstekend uit, het past prima in de lineup van andere Ford SUV’s. Een verschil met de Kuga en Puma is dat de Everest daadwerkelijk wat kan in het terrein. De Ford Everest staat op een ladderchassis en heeft vierwielaandrijving plus een grote rijhoogte. Nu loopt de Everest al een tijdje mee, er is een nieuwe uitvoering waarmee je nog stoerder bent en nog meer kan in het terrein: de Everest BaseCamp.

De BaseCamp heet namelijk allemaal stoere extra’s die het terreinrijden alleen maar leuker maken. Aan de voorkant zien we een ‘Nudgebar’, een minder hoge variant op de bullbar. Op die nudgebar krijg je een strip met LED-lampen voor extra verlichting in donkere omstandigheden. Verder is de Everest BaseCamp voorzien van heuse treeplanken om het instappen te vergemakkelijken.

Om extra gereedschappen, bagage of je schoonmoeder te vervoeren vind je op het dak dwarsdragers en een roofrack. Mocht je nog meer dingen willen meenemen, kun je op de trekhaak een kar hangen van 3.000 kilogram voor de 3.2 vijfcilinder en 3.100 kilogram voor de viercilinder Biturbo. Het huzarenstukje is echter de snorkel. Mede daardoor is de doorwaaddiepte van de Everest BaseCamp maar liefst 80 cm. Er is keuze uit een vijf- of zevenzits versie.

