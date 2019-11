Deze drie auto’s vieren een feestje

Driewerf hoera!

Het blijft een heuglijk moment voor een autofabrikant wanneer een model een belangrijke mijlpaal passeert. Het is natuurlijk altijd maar de vraag of een model aanslaat bij het publiek, de marktomstandigheden goed zijn en of de auto nog past in de hedendaagse tijdsgeest.

Deze week waren er maar liefst drie feestjes te vieren. Het toont aan dat de elektrische auto absoluut in opkomst is, maar dat conventionele auto’s nog altijd zeer in trek zijn. Sterker nog, de nummer 1 van deze week is aanzienlijk duurder én populairder dan de nummer 2 en 3 van deze week! Dit zijn ze:

3. Volkswagen e-Golf

100.000 exemplaren

De Volkswagen e-Golf is nieuw nog leverbaar, maar eigenlijk al een relikwie. Het is een Sony Walkman, terwijl je weet dat de Sony Discman binnenkort uitkomt. Of de MiniDisc. Of een iPod. In elk geval, de e-Golf wordt binnenkort opgevolgd door de Volkswagen ID.3, een volledig elektrische C-segment auto. Die auto is ontworpen als elektrische auto en zal waarschijnlijk op alle meetbare punten beter zijn, plus het feit dat je een futuristisch uiterlijk mee krijgt. De e-Golf heeft er een redelijke carrière opzitten. Er zijn er inmiddels 100.000 exemplaren van verkocht. Het was niet de beste, goedkoopste of snelste elektrische auto in zijn klasse, maar als je de kwaliteiten van een Golf wilde combineren met nul procent bijtelling CO2-uitstoot, was dit een uitstekende hatchback. Mocht je er eentje willen, ze zijn nu bijzonder aantrekkelijk geprijsd.

2. Renault Zoe

200.000 exemplaren.

Op dit moment zijn we heel erg aan het uitkijken naar kleine, betaalbare en geinige elektrische auto’s. Denk aan de Mini Electric, Honda e, Peugeot e-208 en Opel Corsa-e. Maar Renault heeft de Zoe nu al een tijdje in het aanbod staan. Met succes, want voor zijn soort is het een uitermate populair karretje. De vijfdeurs hatchback is sinds 2012 leverbaar en onlangs is het 200.000e exemplaar van de band gelopen. Natuurlijk, in vergelijking met de Clio valt het nogal tegen, maar voor een duurdere auto met een bijzondere aandrijflijn doet ‘ie het niet verkeerd. De Zoe is dus al een tijdje op de markt, maar de twee grootste aandachtspunten zijn onlangs ingrijpend verbeterd, te weten de aandrijflijn en het interieur. Zo kan de auto er weer een tijdje tegenaan. Check hier de rijtest van de nieuwe Renault Zoe.

1. Mercedes-Benz S-Klasse (W222)

500.000 exemplaren

De absolute vedette in het topsegment is stiekem gewoon de S-Klasse. Nu hebben we het even niet over de kwaliteiten van de auto, maar puur over de verkoopcijfers. De S-Klasse maakt namelijk gehakt van alle andere luxe limousines. De laatste generatie is wederom enorm populair. Op zich logisch, want naast de badge en de kwaliteiten, is er een enorme keuze qua uitvoeringen. Van eenvoudige diesel tot V12, van extreem luxe Maybach tot sportieve AMG. Het is allemaal mogelijk.