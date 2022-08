Wie had dat gedacht? De Formule 1 blijkt een waanzinnig succes te zijn!

Echte kenners hadden het natuurlijk al lang door: De F1 is heter dan ooit. Nou is het natuurlijk makkelijk om jezelf te verliezen in de echo bubble van de Nederlandse racefans. Uiteraard is de sport in Nederland ontploft in populariteit. We hebben immers eindelijk coureur die wint ter meerdere eer en glorie van ons eigen landje. Dus dat is logisch. Doch wees gerust, niet alleen in deze contreien, maar ook wereldwijd doet de F1 kneitergoede zaken.

Geld stroomt binnen

Onlangs meldden we je bijvoorbeeld al dat de Amerikaanse TV rechten in een tijdspanne van drie jaar circa zeven(!) keer zoveel zijn gaan kosten. Maar ‘nieuwe’ F1 eigenaar Liberty Media ziet ook de vruchten van hun investering terug in allerlei andere bronnen van inkomsten. Zo werd in Q2 van 2022 een omzet gedraaid van 743 miljoen Dollar (ongeveer 743 miljoen Euro). Dat is een stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021 met maar liefst 49 procent. Onder de streep blijft er een winst hangen van 49 miljoen Dollar, waar dat vorig jaar nog een verlies was van 43 miljoen Dollar.

Meer fans, meer TV rechten, meer sponsors, meer alles

Nu is het natuurlijk zo dat er vorig jaar nog wat gezeik en gezeur was rondom de Rony Rona, wat dit jaar veel minder het geval is. Dat helpt voor de inkomsten via fans die zich op en rondom het circuit begeven. Nooit begaven zich er volgens de rechtenhouder meer mensen op de tribunes en in de Paddock Club dan in afgelopen kwartaal.

Doch voor Liberty Media, zijn deze welkome inkomsten van fans die naar races komen, uiteraard sowieso al niet de grootste inkomstenbron. Dat zijn namelijk de gelden die ze krijgen van race-organisatoren, mediabedrijven die rechten kopen en sponsors. De inkomsten uit deze bronnen stegen van 464 miljoen Dollar naar 628 miljoen Dollar. Race-organisatoren dokken meer, meer mensen kopen F1TV en mediabedrijven betalen dus (veel) meer voor uitzendrechten.

Kleine keerzijde?

De F1 staat er, met andere woorden, extreem gezond bij. Bernie Ecclestone had de rechten dus toch maar beter gewoon kunnen houden. Uiteraard heeft dit alles ook een kleine keerzijde. Tickets voor Grand Prices zoals die van Miami zijn steenduur. En races als die in Spa staan onder druk, doordat andere landen/circuits bereid zijn dieper in de buidel te tasten om een race te organiseren.

Maar goed dat is altijd al de Darwinistische wereld (van de F1) geweest. Zo lang talloze mensen een voordelig F1TV abo-tje kunnen scoren zal de wal het schip niet keren. Blijft alleen nog de vraag over: in welk jaar denk jij dat onze held Verstappen miljardair wordt? Laat het weten, in de comments!