Toto Wolff spreekt zich bikkelhard uit tegen F1 deelname Andretti

Mercedes teambaas Toto Wolff spreekt zich publiekelijk uit tegen de F1 deelname van de familie Andretti. Hij gaat zelfs zo ver te zeggen dat de Andretti’s de sport weinig te bieden hebben.

Vorig jaar dook voor de Amerikaanse Grand Prix opeens het gerucht op dat de familie Andretti het F1 team van Sauber ging overnemen. Een deal zou al gedaan zijn en aangekondigd worden tijdens het raceweekend in Austin. Er werd zelfs al gespeculeerd dat Amerikaans racetalent Colton Herta dan een van de coureurs van het team zou worden voor dit seizoen.

Mislukte deal

Uiteindelijk was er wel rook, maar geen vuur. Andretti en zijn investeerders bevestigden de interesse, doch de huidige Sauber eigenaren gingen niet overstag. Zij wilden garanties zien van Andretti dat hij genoeg geld had om het team niet alleen over te nemen, maar ook minimaal een aantal jaar kon runnen. Kennelijk kon de Italo-Amerikaanse racefamilie daar niet aan voldoen.

Andretti’s willen graag

Toch bleven zowel opa Mario Andretti (F1 wereldkampioen in 1978), zoon Michael Andretti (haalde ooit een F1 podium in 1993) als kleinzoon Marco Andretti (testte ooit voor Honda, maar bleek te traag voor F1), zich positief uitspreken over hun wens een eigen F1 team op te richten. Als het dan geen overname zou zijn van een bestaand team, dan maar een geheel nieuw team. Met Andretti Autosport is de familie al jarenlang actief in de IndyCar serie. Het is dus niet alsof de Andretti’s helemaal uit het niks komen.

Sommigen sputteren tegen

Sindsdien is de kwestie echter enigszins blijven hangen. Kennelijk zijn de partijen binnen de F1 er niet over uit of het nu een goede zaak is of niet als de Andretti’s een elfde team op de grid gaan vormgeven.



Aan de ene kant zouden extra auto’s en coureurs op de grid de sport misschien nog spannender en aantrekkelijker maken. Aan de andere kant, zouden opbrengsten dan gedeeld moeten worden met een extra team. Nu de F1 lucratiever is/wordt dan ooit, roept dat de vraag op waarom je dat als bestaand team zou willen. Dit ondanks het feit dat een nieuw team dezer dagen 200 miljoen Dollar op tafel zou moeten leggen, puur om deze inkomstenderving bij voorbaat te ‘compenseren’. Claire Williams heeft wat dat betreft het familiebedrijf ook iets te vroeg van de hand gedaan…

Wolff spreekt zich uit

Enfin, inmiddels blijkt dat een van de tegenstanders van de toetreding van de Andretti’s tot de F1, niemand minder is dan Mercedes’ teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker neemt in gesprek met Motorsport geen blad voor de mond:

Ik ben van mening dat wie er als elfde team bij komt, wie er ook een startbewijs krijgt, moet kunnen aantonen hoe creatief ze kunnen zijn voor de business. Andretti is een grote naam en ze hebben volgens mij geweldige dingen laten zien in de Verenigde Staten. Maar dit is sport en business en we moeten bekijken wat je de sport kunt bieden. Het toelaten van nieuwe franchises die weinig bijdragen aan de totale waarde van de Formule 1, gaat daarbij niet helpen. Toto Wolff, heeft geen tijd voor armoedzaaiers met minder dan acht cijfers op hun bankrekening

Audi zou een betere, kapitaalkrachtigere optie zijn

Toto zelf ziet zodoende bijvoorbeeld meer in een toetreding van Audi in de F1 als nieuw team:

Als een fabrikant, een international of een multinationale groep in de F1 stapt en kan laten zien dat ze een x bedrag besteden aan het activeren van verschillende markten en in marketing, dan is dat ook waardevol voor alle andere teams. Toto Wolff, denkt graag aan de voordelen voor andere teams

Waarvan akte. Ben jij het eens met de Totonator, of zou je wel graag zien dat de Andretti’s een plek op de grid krijgen? Laat het weten, in de comments!