Netflix en Amazon vissen achter het net in strijd om F1 rechten

Netflix en Amazon hadden kennelijk niet voldoende drive om te overleven in de strijd om de F1 rechten. In ruil voor een enorme sloot geld, gaan die rechten nu naar de muis.

De F1 is niet alleen heet in Nederland dankzij onze held Max Verstappen, maar ook in de hele wereld. Na decennia van vergeefse pogingen, is nu zelfs Amerika overstag. De ‘Muricanen moesten nooit wat hebben van de koningsklasse van de autosport. Te gecompliceerd, te saai, te ‘Europees’ en te weinig ‘big ones‘. Maar sinds de hitserie Drive to Survive op Netflix, is men helemaal bijgedraaid.

Begeistert

Nu is F1 inderdaad zo’n sport die je even moet ‘snappen’ voordat je het leuk vindt. Voor iemand die auto’s, techniek en snelheid altijd al leuk heeft gevonden is het makkelijk daar energie in te steken. Maar je kan je voorstellen hoe de casual sportfan die jarenlang Michael Schumacher of Lewis Hamilton vanaf P1 ziet wegrijden richting de volgende zege niet per se direct begeistert is. Enfin, alles wat nodig was om de mensen binnen te halen, was een beetje (gemaakt) drama, kennelijk. En eenmaal binnen, weten wij fans natuurlijk al lang dat het moeilijk is om de sport niet ontzettend gaaf te vinden.

De muis wint weer, de muis wint altijd

Dat betekent ook dat, net als in Nederland, het voor Amerikaanse mediabedrijven opeens loei interresant is om de F1 uitzendrechten te hebben. Niet in de laatste plaats voor Netflix zelf, dat dus met Drive to Survive een dik kijkcijferkanon in handen heeft. En waar Netflix interesse heeft, kan Amazon natuurlijk niet achterblijven.

Doch volgens kwaliteitspublicatie Sports Business Journal, grissen beide streaming giganten achter het net. Dat heeft een logische reden: ze moesten het opnemen tegen ESPN, wat stiekem Disney is. En zoals (casual) investeerders in put opties en dergelijke weten: you don’t ever bet against the mouse.

Belachelijk succes van F1 in Amerika blijkt uit kostenplaatje

Disney moet echter wel heel diep de knip trekken voor de rechten. Naar verluidt hebben ze getekend voor circa 75 tot 90 miljoen Dollar per jaar tot en met 2025 voor de rechten. Nu lijkt dat in eerste instantie wellicht niet eens veel, daar Viaplay alleen voor de Nederlandse rechten naar al zo’n 30 miljoen Euro heeft neergeteld. Maar pas als je hoort wat Disney (ESPN) voorheen neertelde voor de rechten, is duidelijk wat een vlucht de F1 in Amerika genomen heeft de afgelopen jaren.

ESPN had namelijk een driejarige deal om de F1 uit te zenden voor slechts…vijf miljoen Dollar per jaar. Het gerucht gaat overigens dat Amazon bereid was een netjes afgeronde honderd miljoen Dollar per jaar neer te tellen voor de rechten. Maar kennelijk waren de randvoorwaarden daarvan minder interessant voor Liberty Media.

Hoe dan ook is dit weer wat koren op de molen van Max Verstappen en de zijnen, die zeggen dat een salarisplafond onzin is. De F1 staat er namelijk gezond bij en tenzij de moeder van alle crisaaaas aanstaande is, zal de populariteit vermoedelijk alleen maar groeien voorlopig.