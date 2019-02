De Formule E safetycar voor 2019 is extra dik

Het ziet er in elk geval geweldig uit.

In sommige gevallen is de safetycar, of pacecar zoals de Amerikanen zeggen, gaver dan de raceauto’s zelf. Bij de Formule 1 was het even wennen dat er van de safetycars net zoveel kabaal leek te komen als van de Formule 1-auto’s, toen de hybrides werden ingevoerd. Of dat te staven was met keiharde dB’s, is onduidelijk, maar op de televisie klonken die achtclinders van AMG indrukkwekkender dan de V6’en van de raceauto’s.

Een auto die absoluut beter klinkt dan de raceauto’s van het veld is deze BMW i8. Normaal gesproken worden we niet héél wild van het geluid dat een 1.5 liter grote driecilinder produceert, maar zover zijn we inmiddels gekomen (of gezonken). De BMW i8 is namelijk de safetycar in de Formule E, je weet wel: de klasse waar iedereen het over heeft, waar alle automerken naar verhuizen en alle (semi)-goede coureurs naar vertrekken.

Vorig jaar was was de BMW i8 ook de safetycar, maar voor dit jaar heeft BMW de i8 net even wat dikker gemaakt. Denk aan een grotere anti-rollbar, koolstofvezel motorklep, carbon remmen, aangepast sportonderstel en net als vorig jaar: de stoelen uit de BMW M4 GTS. Om de auto er gaver uit te laten zien heeft de i8 Safety Car andere velgen, een flinke splitter en een enorme vleugel. De aandrijving is ongewijzigd, maar deze i8 is wel een stuk sneller, vanwege een lager gewicht. Het interieur is namelijk gestript.

