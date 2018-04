Safety First: Formule 1 versus Formule E versus IndyCar

Het vergelijk van de Safety Cars.

Sinds de start van de Formule 1 in 1950 was de raceklasse bedoeld als het topje van de autosport-berg. De beste coureurs, de beste circuits en de beste merken gingen strijden om de nieuwe wereldtitel. Toch was deze bijzondere positie in de geschiedenis van de F1 niet altijd onomstreden. In haar gloriedagen stond het WK voor Sportscars misschien wel net zo hoog aangeschreven als de topklasse voor monoposto’s. Grote fabrikanten als Porsche en Ford wonnen liever op Le Mans tegen andere fabrikanten dan in de Formule 1 tegen een stel Britten die vanuit een schuur opereerden.

Later kreeg de F1 ook nog enigszins concurrentie van de Amerikaanse CART-serie. Medio jaren ’90 leken waren in deze klasse verschillende serieuze fabrikanten betrokken. De auto’s leken ook op elkaar en er was behoorlijk wat kruisbestuiving qua coureurs. Nigel Mansell maakte na zijn F1 titel de oversteek naar Amerika en verschillende CART-kampioenen maakten de omgekeerde reis, overigens meestal zonder veel succes.

Toch bleek het voor alle ‘alternatieven’ moeilijk om consistent een alternatief te bieden voor de F1. Dankzij toedoen van Bernie Ecclestone raake het WK voor Sportscars begin jaren ’90 in verval. Een paar jaar later splitste het CART-kampioenschap zich op in het ChampCar kampioenschap en de Indy Racing League. Ondanks een (inmiddels weer geknakte) opleving van het World Endurance Championship, had de F1 zodoende de laatste twee decennia alle ruimte om uit te groeien tot dé dominante raceklasse.

Maar de oplettende toeschouwer ziet dat er wat ontwikkelingen op til zijn. De F1 verkeert in een woelige fase na de overname van de sport door Liberty Media. Ondertussen timmeren twee klasses aan de weg om groter en groter te groeien. Één van die klasses heet de Formule E, dat volgend jaar support krijgt van een lijstje fabrikanten waar de F1 alleen van kan dromen. De andere is het IndyCar kampioenschap, dat na de hereniging van de twee gesplitste Amerikaanse series eveneens aan een opmars bezig is. Als een paar domino-steentjes op de juiste plaats vallen, kan het kampioenschap zomaar weer uitgroeien tot een serieus gave klasse.

Hoe de verhoudingen zich de komende jaren zullen ontwikkelen moeten we even afwachten, maar we kunnen wel vast de safety cars vergelijken. De Formule E gebruikt hiervoor een BMW i8, de F1 een Mercedes AMG GT R en de IndyCar een Corvette C7 ZR1.

De Merc:

Mercedes is al jarenlang de vaste leverancier van Safety Cars voor de F1. De nieuwste ‘SC’ voor 2018 komt in de vorm van de AMG GT R. Bernd Mayländer heeft als iemand zwaar crasht 585 pk tot zijn beschikking om het veld aanvoeren. Lang niet voldoende om geweeklaag van coureurs te voorkomen over hun koud wordende bandjes vanwege het lage tempo, maar desalniettemin niet verkeerd. De topsnelheid is 318 kilometer per uur. De Safety Car is ook voorzien van de nodige apparatuur om te communiceren met de pits over alles wat zich verder nog op het circuit afspeeld.



De Bimmer:

Ondanks dat de BMW i8 best een toffe bak is, lijkt dit op het eerste gezicht de eerste afvaller in dit rijtje. Drie cilinders, elektro-gizmo’s…meh. Maar BMW heeft wel zijn best gedaan op de auto, het is niet zomaar een standaard i8. Het onderstel is speciaal afgestemd voor circuitgebruik en BMW heeft de nodige carbon onderdelen op de i8 geschroeft om ‘m meer downforce te geven én lichter te maken. Het gaat hier niet alleen om spoilers en splitters, maar ook de hele ‘achterklep’. Van binnen is de auto (naast de onvermijdelijke rolkooi) voorzien van de stoelen van de M4 GTS. Best wel een ding met swek dus, deze Bimmer.