Vijf dingen die ons opvielen aan de derde F1-testdag

De Mercedessen waren heel erg langzaam.

Vandaag was het alweer de derde testdag van de Formule in. Het is voor de teams een uitgelezen moment om hun nieuwe auto’s en eventueel nieuwe coureurs te laten wennen. Alle teams doen dat op hun eigen manier. Dat betekent automatisch dat uit de tijden voorlopig nog niet veel te herleiden is. Dit zijn vijf dingen die ons opvielen van vandaag:

Williams deed mee!

De eerste twee dagen kon het veelgeplaagde Williams nog niet ten tonele verschijnen. Gelukkig was driemaal scheepsrecht. In de persconferentie laat ze niet weten waarom ze nog niet klaar waren, maar de Claire Williams laat wel ween dat ze het een beschamende prestatie vind, temeer alle andere teams wel op tijd klaar waren. Het was George Russell die de eerste ronden mocht rijden met de nieuwe FW42. Het zou echt gaan om een shakedown, de snelle tijden komen morgen pas. Ze hielden woord, want met 1:25.625 was Russul bijna vijf seconden langzamer dan de op één na laatste coureur.

Tuurlijk. Mercedes is erg langzaam

Die op een na sloomste coureur van vandaag was Lewis Hamilton. Ook Valtteri Bottas was relatief sloom. Hamilton laat in interviews weten dat de andere teams erg snel zijn. Het geeft aan dat de onderstaande tijden geen indicatie zijn voor het komende seizoen. Die twee zijn bij Mercedes onder leiding van Toto Wolff bezig aan een nieuwe vorm van sanbaggen. Of proberen met één motor een seizoen te doen.

Haas ietwat ongelukkig

bij het team van Haas mochten Grosjean en reservecoureur Fittipaldi hun rondjes rijden. Helemaal van een leien dakje ging het niet in de schitterend ogende wagens. Beide coureurs zorgden namelijk voor drie rode vlaggen. Driemaal kwam het door technische malheur van de auto. Een keer overkwam het Pietro Fittipaldi, de auto van Grosjean veroorzaakte tweemaal een rode vlag-situatie.

Sainz zorgt voor het enige beetje spektakel

McLaren is voor Carlos Sainz alweer het derde team in zijn relatief jonge F1-carriere. Dit seizoen moet hij een heel team op sleeptouw nemen. Vandaag had hij een redelijke dag met 90 ronden. Hij zorgde onbedoeld voor het kleine beetje visuele spektakel van de dag: hij geraakte in een spin bij het aannemen van de bocht en kwam in het gravel terecht.

Kvyat is het snelst

Voor lange tijd lijkt Raikkonen de snelste tijd neergezet te hebben. Op het laatst zet Daniel Kvyat de net even iets scherper. Natuurlijk houdt dit niet in dat Kvyat mee gaat doen voor de titel in 2019. Het belangrijkste is echter de raceafstand: de Rus rijdt 137 ronden zonder dat de motor het begeeft. Dat moet wel een prettig gevoel geven.

De gereden tijden waren als volgt, het aantal gereden ronden staat tussen haakjes:

1. Kvyat, Toro Rosso – 17.704 (137 ronden)

2. Raikkonen, Alfa Romeo – 17.762 (138 ronden)

3. Ricciardo, Renault – 1:18.164 (80 ronden)

4. Vettel, Ferrari – 1:18.350 (134 ronden)

5. VERSTAPPEN, Red Bull – 1:18.787 (109 ronden)

6. Hülkenberg, Renault – 1:18.800 (63 ronden)

7. Grosjean, Haas – 1:19.060 (69 ronden)

8. Fittipaldi, Haas – 1:19.249 (48 ronden)

9. Sainz, McLaren – 1:19.354 (90 ronden)

10. Perez, Racing Point – 1:20.102 (67 ronden)

11. Bottas, Mercedes – 1:20.693 (88 ronden)

12. Hamilton, Mercedes – 1:20.818 (94 ronden)

13. Russell, Williams – 1:25.625 (23 ronden)