Formule E safetycar heeft maar liefst 761 pk

Daarmee is de nieuwe Formule E safetycar bijna net zo snel als een Formule E raceauto.

De Formule E is een raceklasse dat beetje bij beetje begint te winnen aan populariteit. Net als de techniek moet de klasse nog eventjes tot rijping komen. Zo wisselden de coureurs van auto bij de pitstops, omdat de accu’s leeg waren en laden te lang duren. Dat is gelukkig nu niet meer het geval, ze kunnen het nu 3 kwartier en een ronde uitzingen. Alleen dat al is een wereldprestatie.

Natuurlijk valt er voldoende op de klasse aan te merken. Ze rijden op circuits die nauwelijks sneller te zijn dan kartbanen. Logisch, want een Formule E auto kan wel snel in een rechte lijn rijden, maar dan is de accu te snel leeg. Aangezien niemand zit te wachten op autowissels of pitstops van 20 minuten, zijn de banen vrij kort en bochtig.

Formule E safetycar

Een ander dingetje dat gewoon niet klopt, was de safetycar. Dat was altijd de BMW i8. Natuurlijk, dat is een heel erg gave auto. Ondanks dat deze al uit productie is, lijkt het alsnog alsof de auto qua styling zijn tijd te ver vooruit is. Ja, qua styling. Niet qua aandrijving. Want het kan toch niet zo zijn dat er een verbrandingsmotor wordt gebruikt voor de safetycar in een raceklasse dat elektrisch rijden moet promoten?















Gelukkig is dat dit jaar anders. Want er is een nieuwe Formule E safety car! De auto in kwesite is een Porsche Taycan. Niet de minste, want men koos meteen voor de dikste uitvoering, dus een Turbo S met 761 pk. Daarmee zal de Safety Car in rechte lijn niet veel langzamer zijn dan de Formule E-auto’s.

260 km/u

De Porsche Taycan Turbo S zal zijn debuut maken op 28 januari. Dan wordt namelijk de E-Prix van Saudi-Arabië in Riaad gereden. Zoals gewoonlijk is het meteen een dubbele race, want de dag erna staat de volgende GP van het EV-minnende Saudi-Arabië op de planning.

De Porsche Taycan Turbo S Formule E Safetycar is zoals benoemd voorzien van 761 pk. Daarmee kan de elektrische sportsedan in 2,6 seconden naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid is begrensd op 260 km/u. In Nederland kost de auto (standaard) 191.700 euro, gelukkig is metallic lak altijd een gratis optie op een Porsche in Turbo-uitvoering. De Porsche Taycan Turbo S is overigens niet de eerste elektrische Safety Car, want voor het nieuwe MotoGP-seizoen gebruikt men de BMW i4!

