Dit stukje auto bezegelde het lot van een doodrijder

Maar vroeg of laat grijpt een reddit-gebruiker je in de kraag. Doch we moeten beginnen bij het begin, want hoewel dit in vele opzichten een bericht is dat je geloof in de mensheid herstelt, doet de aanleiding van het hele verhaal precies het tegenoverstelde. Deze wordt namelijk gevormd door een ordinaire hit-and-run, waarbij een fietser om het leven kwam en -zoals de term hit and run impiceert- de boosdoener zich snel uit de voeten maakte.

De laffe daad vond plaats in de Amerikaanse staat Washington en aanvankelijk tastten de State Troopers in het duister. De enige echte clou die ze hadden was een klein zwart brokstukje. Dit pastte niet bij de fiets van het slachtoffer en was dus vermoedelijk afkomstig van de auto van de dader. De dienstkloppers konden er echter geen chocola van maken wat het stukje auto ├╝berhaupt was, laat staan van welke type auto het kwam.

Dus werd de hulp ingeschakeld van het internet. Jazeker, het internet doet naast Instagram-sterretjes op ons netvlies toveren soms nog meer goede dingen. Bovenstaand plaatje werd eerst op Twitter geplaatst door de popo, maar het beoogde resultaat kwam pas toen de pica op reddit/r/WhatIsThisThing terechtkwam.

Het toeval wil namelijk dat ene ‘JeffNuts’ dit forum frequenteert. Deze brave borst herkende het onderdeel als een stukje van de rand van een koplamp van een Chevrolet Silverado van de jaren ’80. Eigenlijk moeten we zeggen ‘uit’ de jaren ’80, maar er stonden al zoveel ‘vans’ in de zin dat ik het leuk vond om er nog een bij te knallen. Als je je overigens afvraagt wat voor gekke aandoening JeffNuts heeft dat hij dit herkent: het valt mee. Toevallig werkte de beste man jarenlang als Maryland State vehicle inspector. In Maryland maakt het afstellen van de koplampen kennelijk deel uit van een soort inspectie bij de verkoop van tweedehands auto’s.

De combinatie van deze nieuwe info en een anonieme tip leverde uiteindelijk een arrestatie op van een man met een Chevy K-10 pickup uit 1986. De reddit-info was dus cruciaal, wat beaamd wordt door trooper Johnna Batiste. Hieronder zie je het vermaledijde voertuig van de snodaard, inclusief schade aan de rechter koplamp.

Uiteraard is hiermee het leed van de familie van de overledene niet weggenomen, maar ze hebben op zijn minst ‘gerechtigheid’ gekregen. Met dank aan reddit.

Dank @sketcher voor de tip!