Gelekt: Gebruikershandleiding van de Tesla Model 3

Ze hebben weer zitten slapen bij de helpdesk.

Lang leve Reddit. Vannacht plaatste een Amerikaanse gebruiker van het platform in de TeslaMotors subreddit een bericht waarin hij een interessante vondst deelde. Gebruiker pn02ner belde met de Roadside Assistance van Tesla voor een probleem, waarna ze hem doodleuk een emailtje met een PDF van de gebruikershandleiding stuurde.

Hoewel een aantal gedeeltes simpelweg lijken overgenomen uit de handleidingen van de Model S en de Model X, staan er een aantal unieke stukken in waarvan we nog niet eerder te horen hadden gekregen.

Zo waarschuwt het document over zogenaamde ‘vampire draining’, waarbij de auto een klein beetje energie nodig heeft om de elektronische systemen te blijven bekrachtigen, zonder dat je hem gebruikt. Volgens Tesla moet er vermeden worden dat de batterij van de Model 3 volledig op 0 procent komt te staan, omdat dit kan zorgen voor blijvende schade.

“Never allow the Battery to fully discharge. Even when Model 3 is not being driven, its Battery discharges very slowly to power the onboard electronics. On average, the Battery discharges at a rate of <1% per week with energy saving mode ON and <3% per week with energy saving mode OFF. Situations can arise in which you must leave Model 3 unplugged for an extended period of time (for example, at an airport when traveling). In these situations, keep the discharge rates in mind to ensure that you leave the Battery with a sufficient charge level."