Kijk nou, de nieuwe BMW Z4 in al zijn glorie!

Wat heb jij een mooie stoffen kap.

Uitgerekend op zondagochtend jongstleden konden we je al de eerste plaatjes van de nieuwe BMW Z4 voorschotelen. Het bleef echter bij wat ‘aparte’ pics van de buitenkant. Misschien dat BMW met de publieke opinie in het achterhoofd gedacht heeft ‘daar moeten we maar snel wat gelikte persshots overheen knallen’. Hoe dan ook lekten er vandaag enkele plaatjes uit waarvan we verwachten dat we ze binnen afzienbare tijd nog een keer tegenkomen als bijlage bij het officiële persbericht. Het leek ons echter niet noodzakelijk om onze waarde lezers daar langer op te laten wachten dan strikt noodzakelijk, dus zie hier de nieuwe Z4!

Zoals gezegd kende de buitenkant al geen verrassingen meer voor ons. Meest opvallend zijn wellicht de koplampunits. BMW stapt daarbij écht af van de dubbele ronde units die het merk zo lang kenmerkten. Nou hadden recente BMW’s al lampunits die hooguit nog een beetje de suggestie wekten dat er twee ronde kijkers inzaten, maar voor de nieuwe Z4 heeft BMW zelfs dat laten varen. Opvallend, maar niet geheel zonder precedent: in een ver verleden hadden Bimmers vaak ook maar een enkele ronde pit aan beide zijden.

Het grootste nieuws is echter dat we nu ook plaatjes van de binnenkant hebben. De middenconsole heeft elementen van de nieuwe 8-serie, maar lijkt wat mij betreft qua opzet ook op die van de eerste generatie Z4 (E85). Sowieso lijkt de nieuwe Z4 iets meer terug te grijpen op de eerste generatie dan op de tweede generatie, getuige ook de stoffen kap. Een nieuwe Z4M komt er echter (zeer waarschijnlijk) nog steeds niet.

Voor de neus van de bestuurder (m/v) is er plaats voor BMW’s nieuwe digitale cockpit. Collega @rubenpriest is er niet per se fan van en ik neig het met hem eens te zijn. Maar goed, alles went. Zelfs enkele koplampen en snelheidsmeters die niet gewoon rond zijn. Althans dat hoopt BMW. Op alle info over motoren, vermogens en prestaties moeten we nog even wachten op het persbericht. We houden je op de hoogte.