Verstappen: “Criticasters snappen geen bal van F1”

Geen idee van hoe mijn wereld werkt. Geen idee van hoe die kerel werkt.

Max heeft het zwaar. En dat begrijpen we ook wel. Fok die InShared-commercial met die taart die niet te hachelen is: niemand vindt het ├ęcht heel leuk om kritiek te krijgen. Toch is het wel handig als je er een beetje goed mee om kan gaan en dingen van leert. Vooral als je je werk doet in het publieke domein, zoals Max Verstappen. Bij enkele incidenten uit het verleden wierp Max echter wel heel snel alle schuld van zich af, zoals bij het bewegen in de remzone-verhaal en (het grootste deel van) de crashes aan het begin van dit seizoen. Vervolgens wezen criticasters naar deze starre opstelling op zichzelf als een grond om Max de maat te nemen.

Terecht of niet: Max houdt lekker voet bij stuk. Eerder dit jaar, na een puik resultaat in de Grand Prix van Canada, gaf hij al aan dat hij zich weinig aantrekt van de kritiek. Max liet destijds optekenen:

Die kritiek is natuurlijk niet fijn, maar het raakt mij nooit. Eenmaal in de auto doet het niks met me. Het motiveert me ook niet extra. Dat zou anders betekenen dat ik normaal iets niet goed doe.

Geen speld tussen te krijgen natuurlijk. Maar, de woorden kwamen nadat Max zich op de boordradio even had laten gelden met teksten als ‘kennelijk kan ik toch nog steeds een potje sturen’. Woorden die Max’ bewering dat het hem allemaal niks doet dus logenstraften. Zodoende hebben we ook een dubbel gevoel bij Max’ nieuwste uitlatingen in het tijdschrift Helden. Max geeft feitelijk aan dat de mensen die kritiek op hem hebben er eigenlijk geen bal van snappen:

Het gaat om blinde kritiek, veelal van mensen die echt niet weten hoe Formule 1 werkelijk in elkaar zit. Bijna niemand weet hoe het eraan toegaat achter de schermen, terwijl heel veel mensen denken dat ze het snappen.

En daar is weer die tweespalt. Aan de ene kant snappen we heel goed dat Max een pantsertje om zich heen bouwt. Immers zijn er voldoende kapers op de kust die zijn positie in de F1 af te pakken als ze zwakte proeven. Kijk naar Grosjean. Hij geeft (uiteindelijk) vaak wel toe dat ‘ie mis zit en gaat zelfs in conclaaf gaat met een psycholoog. Heel modern en leuk en aardig, maar je maakt het de honcho’s er toch ook iets makkelijker mee om je de laan uit te sturen.

Tegelijkertijd is het ook wel een beetje makkelijk. Max zegt in feite ‘ik doe het gewoon puik en iedereen die iets anders zegt heeft geen verstand van zaken’. Dat laat vrij weinig ruimte over om aspecten van de prestaties die niet zo puik zijn te verbeteren. Kijk naar Alonso. Als iemand die man nou eens aan zijn harsens duidelijk had kunnen maken dat de compromisloze eikel uithangen niet altijd tot het beste resultaat leidt, had ‘ie waarschijnlijk veel meer succes behaald met zijn talenten.

Enfin, het zal wel een balanceeract blijven voor Max. Een beetje finetunen hier, een tikje persoonlijke groei daar. Af en toe een keer babbelen met Jos, Frans en Helmut. Dan komt het allemaal vast wel goed.