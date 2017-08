“Ricciardo vertrekt waarschijnlijk eerder bij Red Bull dan Verstappen”

Het is alweer bijna december, tijd voor wat speculaas.

Bovenstaande quote kan toegeschreven worden aan de bekende F1-journo James Allen. In een artikel met een respectabele lengte analyseert hij de krachtsverhoudingen tussen Max en Daniel tot nu toe dit jaar en speculeert hij over de toekomst van de twee.

Over de contracten van de zowel Ricciardo en Verstappen is al veel gezegd en geschreven. Feit is dat we geen inzage hebben in deze overeenkomsten, dus aan het eind van de dag is wat je hoort over ‘contract tot 2019 zus’ en ‘ontsnappingsclausule zo’ doorgaans slechts een guesstimation van de werkelijkheid. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat zowel Max als Daniel nog bij Red Bull onder contract staan voor 2018. Wat er na dat seizoen gebeurt is anyone’s guess.

Volgens James móet in ieder geval een van de twee echter weggaan bij het team. Dit vanwege het feit dat ze, in zijn ogen, beiden goed genoeg zijn om voor het kampioenschap te gaan. Daarom zouden ze moeten streven naar een situatie zoals Hamilton en Vettel die voor elkaar gebokst hebben. Die twee zijn duidelijk de speerpunten van hun respectievelijke teams (sorry, Valtteri).

Vraag niet waarop het gebaseerd is, maar zoals de titel van dit bericht al aangeeft ziet James Ricciardo eerder vertrekken bij het team dan Verstappen. Als bestemming gokt hij echter niet zozeer op Ferrari, maar eerder op Mercedes of -jawel- McLaren.

“If I had to guess a destination for the Australian I would lean more towards Mercedes than Ferrari, but wouldn’t rule out McLaren if 2018 brings really significant progress.”

Als Max dan Daniil Kvyat zou kunnen regelen als zijn teamgenoot bij Red Bull is dat misschien niet eens zo’n slecht scenario.