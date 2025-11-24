De G-Klasse Landaulet is terug!

Het recept is alleen ietsje anders.

Audi en BMW zijn eigenlijk maar hele saaie merken als je ziet wat voor gekke projecten Mercedes allemaal heeft gedaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van de G650 Landaulet, een terreinwagen met V12, portaalassen en een softtop? Deze auto maakt nu een comeback. Soort van.

Brabus XL 800 Cabrio

Het is namelijk geen officiële creatie van Mercedes, maar een Brabus. Zij presenteren vandaag de Brabus XL 800 Cabrio. Net als de Landaulet is dit een vierdeurs cabrio, waarbij alleen het achterste gedeelte helemaal open is. Leuk voor de safari, maar dat is ook de enige toepassing die we kunnen bedenken voor deze auto.

Het recept is wel iets anders ten opzichte van de G650 Landaulet. Er ligt deze keer geen V12 onder de kap, ook al heeft Brabus al eens een V12 in de nieuwe G-Klasse gelepeld. Dit is echter gewoon de welbekende 4,0 liter V8. Brabus heeft het blok wel naar 800 pk getuned. Voor minder doen ze het niet.

Dakconstructie

Brabus heeft een compleet nieuwe dakconstructie moeten ontwikkelen voor deze auto, die uit meer dan 500 nieuwe onderdelen bestaat. Het is dus niet zomaar een lapje stof dat ze over het dak hebben gespannen. Het dak kan namelijk elektrisch geopend worden. Intussen is de auto volgens Brabus nog net zo stevig als een standaard G63, dankzij diverse verstevigingen.

Naast de motor is er nog een verschil met de G650 Landaulet: deze auto heeft geen verlengde wielbasis. Het is gewoon een normale G-Klasse minus het dak. Wel heeft de auto portaalassen, zoals je ziet. Daarmee heb je een bodemspeling van maar liefst 47,9 centimeter.

Brabus heeft verder hun gebruikelijke sausje over de auto gegoten, met een widebody, een hood scoop en de nodige carbon accessoires. Het interieur is volledig bekleed met rood leer, wat nogal vloekt met het bruine exterieur. Maar we hebben goed nieuws: je kunt de auto helemaal naar wens samenstellen bij Brabus.

Prijs

Je voelt ‘m al aankomen: de prijs is niet mals. De auto zoals afgebeeld kost €887.600 exclusief belastingen. Als je deze auto op Nederlands kenteken zou willen zetten kom je uit op dik €1,1 miljoen. En dan heb je niet eens een V12…