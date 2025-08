Dit deed AMG voordat ze officieel Mercedes-tuner werden

Een bijzondere creatie op basis van een Mercedes G-Klasse drijft boven, en het is ‘gewoon’ een product van AMG.

Als je denkt aan een AMG G-Klasse, denk je waarschijnlijk aan de vele knotsgekke dingen die de tuner heeft gedaan met de Geländewagen. Een V12 voorin leggen, jazeker. Ophogen en portaalassen eronder leggen? Ja hoor. Dat laatste maar dan ook nog eens met een extra set wielen? Ook gebeurd. De versie met V8 tot in de treurnis uitmelken? Yep!

AMG 300GD

Da’s allemaal van toen Mercedes hun huistuner AMG opnam in het eigen assortiment. Daarvoor was AMG een onafhankelijke tak die zich vooral richtte op motorsport. Af en toe konden die echter verrassend uit de hoek komen en deze Mercedes 300GD uit 1983 is één van de eerste keren dat AMG zich bemoeide met een straatauto.

Dit omdat tennisser Ivan Lendl een bijzonder verzoek had aan Mercedes. Hij wilde graag een G-Klasse die op zijn manier gemodificeerd was. En dan geen kietelwerk onder de kap, nee, vooral het uiterlijk moest bijzonder worden. Dat gebeurde met deze bijzondere one-off 300GD. De grote banden met hele period correcte velgen behoren tot de aanpassingen, evenals de nu lekker retro-achtige ‘zandkleuren’ verwerkt in de carrosserie. Of het blauwe interieur. Met stipt de meest bijzondere verandering vond plaats aan de voorkant.

Waar de Mercedes G-Klasse normaliter bekend staat om ronde koplampen, een doorlopende grille en knipperlichten bovenop de wielkasten, was dat bij de Mercedes 300GD door AMG anders. Daar werd de voorkant van een Mercedes S-Klasse (W116) opgeschroefd. De koplampen en grille zijn passend gemaakt voor de offroader. Het geeft een erg bijzonder beeld, vooral met de kennis van nu. De civiele versie van de G-Klasse was anno 1983 nog niet zo oud, dus misschien dacht Lendl (of Mercedes) wel dat ze iets te pakken hadden met deze S-Klasse-facelift.

Zoals gezegd bleef AMG grappig genoeg af van de drie liter grote vijf-in-lijn diesel met 88 pk en 172 Nm. Waardoor de 0 naar 100-tijd van 27 seconden blijft zoals ‘ie is. Het gaat vooral om het uiterlijk van de bijzondere Mercedes G-Klasse. De 300GD wordt nu opgenomen in een speciale tijdelijke tentoonstelling van het Petersen Museum in Los Angeles.