Oh jee, meest foute G-Klasse aller tijden maakt comeback

Hoe een variant van het origineel de meest foute G-Klasse werd, en hij keert nog terug ook.

De Mercedes G-Klasse zoals we hem nu kennen is eigenlijk een evolutie van de originele versie. Dat was een driedeurs terreinwagen voor militaire doeleinden, vaak zonder dak. Pas toen de ‘civiele’ versie kwam, ontstond de vijfdeurs variant die de tand des tijds wél heeft overleefd.

Korte G-Klasse

Zo’n driedeurs korte G-Klasse is namelijk erg cool en voor terreindoeleinden net zo goed. Alleen voor het handtasje dat het geworden is, is de vijfdeurs vormfactor gewoon beter. De driedeurs variant heeft het tot en met 2012 volgehouden. Tenminste, de dichte G-Klasse driedeurs.

G-Klasse Cabrio

Een auto die namelijk echt een karikatuur van zichzelf is geworden: de driedeurs cabrioversie van de G-Klasse. Die heeft de proporties van de korte versie, met die gekke diagonale lijn waar het dak eraf is gezaagd en dan ook nog eens een nogal armoedig ogend canvas dakje. Dat terwijl voorin wel gewoon ruimte was voor de 5,5 liter grote ‘M237’ V8 met 387 pk. Populair was ‘ie niet, dus nam Mercedes afscheid van de dakloze G met de Final Edition uit 2013. Die gaan voor bizar hoge prijzen de deur uit.

Terugkeer van de G Cab

De combinatie G-Klasse en Cabrio lijkt niet houdbaar te zijn, maar dan ken je Mercedes nog niet. Het merk slingert een teaser de wereld in met de tekst dat er een nieuwe dakloze G-Klasse op komst is. Uiteraard krijgen we het ding nog niet volledig te zien, maar kunnen we op basis van de teaser de grootste vraag die je waarschijnlijk hebt, invullen. Namelijk: wordt het een model met korte wielbasis? Nee, want we zien een vergelijkbare lengte aan een ‘normale’ G. Ook al lijkt de nieuwe G erg op de oude, hij is proportioneel en qua koetswerk wel degelijk zo anders dat knip- en plakwerk met een oude G Cabrio niet mogelijk is.

De dakconstructie voor de aankomende Mercedes G-Klasse Cabrio lijkt op wat we één keer eerder zagen op de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Waar bij de vierdeurs carrosserie enkel het achterste deel ontdaan is van het dak. Die was nog verder verlengd dan een normale vierdeurs, dat is bij de nieuwe G Cabrio niet het geval. Of het à la Maybach wel weer een model wordt met de portaalassen van de AMG G63 4×4², dat kunnen we nog niet invullen.

Ook kunnen we nog niet invullen waar en wanneer de nieuwe Mercedes G-Klasse Cabrio te zien of kopen is. Binnenkort, waarschijnlijk.