Oh jee, meest foute G-Klasse aller tijden maakt comeback

Hoe een variant van het origineel de meest foute G-Klasse werd, en hij keert nog terug ook.
De Mercedes G-Klasse zoals we hem nu kennen is eigenlijk een evolutie van de originele versie. Dat was een driedeurs terreinwagen voor militaire doeleinden, vaak zonder dak. Pas toen de ‘civiele’ versie kwam, ontstond de vijfdeurs variant die de tand des tijds wél heeft overleefd.
Korte G-Klasse
Zo’n driedeurs korte G-Klasse is namelijk erg cool en voor terreindoeleinden net zo goed. Alleen voor het handtasje dat het geworden is, is de vijfdeurs vormfactor gewoon beter. De driedeurs variant heeft het tot en met 2012 volgehouden. Tenminste, de dichte G-Klasse driedeurs.
G-Klasse Cabrio
Een auto die namelijk echt een karikatuur van zichzelf is geworden: de driedeurs cabrioversie van de G-Klasse. Die heeft de proporties van de korte versie, met die gekke diagonale lijn waar het dak eraf is gezaagd en dan ook nog eens een nogal armoedig ogend canvas dakje. Dat terwijl voorin wel gewoon ruimte was voor de 5,5 liter grote ‘M237’ V8 met 387 pk. Populair was ‘ie niet, dus nam Mercedes afscheid van de dakloze G met de Final Edition uit 2013. Die gaan voor bizar hoge prijzen de deur uit.
Terugkeer van de G Cab
De combinatie G-Klasse en Cabrio lijkt niet houdbaar te zijn, maar dan ken je Mercedes nog niet. Het merk slingert een teaser de wereld in met de tekst dat er een nieuwe dakloze G-Klasse op komst is. Uiteraard krijgen we het ding nog niet volledig te zien, maar kunnen we op basis van de teaser de grootste vraag die je waarschijnlijk hebt, invullen. Namelijk: wordt het een model met korte wielbasis? Nee, want we zien een vergelijkbare lengte aan een ‘normale’ G. Ook al lijkt de nieuwe G erg op de oude, hij is proportioneel en qua koetswerk wel degelijk zo anders dat knip- en plakwerk met een oude G Cabrio niet mogelijk is.
De dakconstructie voor de aankomende Mercedes G-Klasse Cabrio lijkt op wat we één keer eerder zagen op de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Waar bij de vierdeurs carrosserie enkel het achterste deel ontdaan is van het dak. Die was nog verder verlengd dan een normale vierdeurs, dat is bij de nieuwe G Cabrio niet het geval. Of het à la Maybach wel weer een model wordt met de portaalassen van de AMG G63 4×4², dat kunnen we nog niet invullen.
Ook kunnen we nog niet invullen waar en wanneer de nieuwe Mercedes G-Klasse Cabrio te zien of kopen is. Binnenkort, waarschijnlijk.
Reacties
Johanneke zegt
Stiekem zijn dit soort Barbie jeeps gewoon super leuk. Dakje open, lekker naar het strand of door het bos. Doug Demuro heeft zo’n G-klasse en hij is er verzot op, ik snap hem wel. Mijn vorige garagist had een Mitsubishi Pajero Cabrio, ook zo’n gek karretje. Hij reed er meer mee dan met zijn 3000gt. Zeker als je ergens woont waar het vaak lekker weer is, vermaak toch.
Rebirth zegt
Is geen Jeep, is een Mercedes.
chrisc zegt
G klasse cabrio handtasje geworden? De meeste van de G cabrio’s worden juist gebruikt waar ze voor gemaakt zijn (op een paar van die nieuwere G500’s en Final Editions na) Dat kan je van de ‘reguliere’ G klasse en G63 niet zeggen. Dat zijn handtasjes die je op de Meent in Rotterdam tegenkomt.
rogerzz zegt
Een SUV-achtige cabriolet is toch wel de meest zinloze, onpraktische en niet-fraaie combinatie die zo ongeveer verzonnen is. Welke zandbak-landen hebben de hand opgestoken dat hier vraag naar is? Voor >100k (of wat dan ook, vast meer) wat het gaat kosten zijn er ook enorm veel andere opties. Hoe krijg je dit nou rendabel om te produceren met lage productieaantallen? Ongelofelijk als dit geintje echt rendabel blijkt te zijn.
Gelukkig is de R&D afdeling van de G-klasse al 30 jaar geleden ontslagen, dat scheelt wel weer in de ontwikkelingskosten. En de windtunnel hoefde ook niet aangezet te worden..
gerjan zegt
Zo’n 3 deurs cabrio is echt gaaf!! Sowieso elke g klasse is gaaf. Ooit komt er een g diesel.