De geniale Glickenhaus Baja Boot met dik 650 pk is klaar

Scuderia Cameron Glickenhaus wil meerdere varianten van deze auto gaan bouwen.

Wat begon als een idee in januari 2018 op papier is nu realiteit geworden. Scuderia Cameron Glickenhaus heeft zijn Baja Boot af en wat je ziet is het eerste productiemodel van dit aparte project.

Met Baja Boot wil Glickenhaus deelnemen aan de Baja 1000 én vervolgens weer naar huis rijden. Het eerste geproduceerde exemplaar betreft een tweedeurs, maar wat SCG betreft komt er ook een praktischere vierdeurs variant van de Baja Boot. Glickenhaus heeft naar eigen zeggen 17 maanden met bloed, zweet en tranen aan het project gewerkt. Natuurlijk kon de hashtag #MadeinUSA niet ontbreken in zijn betoog.

Voor het einde van 2019 hoopt SCG vijf stuks van de auto gebouwd te hebben. De Baja Boot heeft een LT4 V8 onder de kap. Dit blok levert 659 hongerige pk’s. De straatlegale variant van de Baja Boot betreft een vierwielaangedreven auto met onafhankelijke ophanging. Het model staat op 19-inch wielen met 37-inch rubber daaromheen.

SCG gaat eerst een reeks tweedeurs Baja Boots bouwen. Pas daarna gaat de productie van de vierdeurs variant van start. De Baja 100 zal in november van dit jaar worden verreden. Dit is een rally op het Mexicaanse schiereiland Baja California. De totale afstand van de race bedraagt 1.600 kilometer.