Dit kost de nieuwe Opel Astra

Wat mag je dokken voor deze opgefriste hatchback?

Een geheel nieuwe generatie Astra zit er nog niet in. Wel heeft Opel de Astra in het nieuw gestoken. Onderdeel van deze vernieuwing zijn een reeks nieuwe benzine- en dieselmotoren.

De pret begint met een 1.2 benzinemotor met 110 pk. Voor dit instapmodel mag je 24.199 euro neertellen. Daarna volgt dezelfde motor, maar dan met 130 pk. Deze variant is slechts een paar honderd euro duurder en kost 24.699 euro. De ‘dikste’ 1.2 is de variant met 145 pk voor 25.949 euro. Daarna volgt de 1.4 met eveneens 145 pk voor 27.949 euro. Laatstgenoemde komt uitsluitend met een CVT-automaat. Opel stelt dat de benzinemotoren tot 21 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met de vorige motoren. Wat de diesels gaan kosten is nog niet bekend. Opel zeg dit in een later stadium bekend te maken.

Voor het eerst is de Astra te krijgen met een 9-traps automaat. Deze zal geleverd gaan worden op de 1.5 liter diesel met 122 pk. Net als met de benzinemotoren, variëren de vermogens van de diesels van 105 tot 145 pk.

De zakelijke rijker kan opteren voor de Astra Business Edition. Deze variant komt met een Multimedia Navi-systeem met 7-inch touchscreen, Apple CarPlay, Bluetooth en USB-aansluiting, een verstelbare middenarmsteun voor, een lederen stuurwiel met bedieningsknoppen en parkeersensoren achter. Deze hatchback kost 24.199 euro of 163 euro netto bijtelling per maand.

De vernieuwde Astra is over een paar weken op de (IAA) van Frankfurt voor het eerst te zien.