Onopvallende politieauto valt ten prooi aan Duitsers

Ja, je moet ze in de gaten blijven houden die oosterburen. Voordat je het weet smeden ze weer snode plannetjes. Wellicht daarom reed een ongemarkeerde politieauto vanmiddag op de A7 bij Beerta dicht in de buurt van een Mercedes busje op Duitse platen. Iets te dicht, want zoals je kan zien op de plaatjes, is de dikke Volkswagen Passat van de Landelijke Eenheid van de politie niet ganz ongeschonden uit de strijd gekomen. Another one bites the dust…

Vele politievoertuigen kwamen vervolgens ter plaatse voor onderzoek en morele ondersteuning. Wat precies de oorzaak is geweest van de ellende, wordt nog onderzocht. Daar kunnen we dus alleen over speculeren. En dat moeten we maar niet doen doen we natuurlijk graag. Dutje achter het stuur? mislukte oefening voor een PIT maneuver? Overstekende komkommerteler? Zin om die saaie Passat in te ruilen voor zo’n dikke A6 Avant sjoemeldiesel? Wie het weet mag het zeggen.

Belangrijkste is dat bij het ongeval behalve de staatskas niemand gewond raakte. De bus kon (en mocht) zijn weg vervolgen. De onopvallende politieauto is met een berger afgesleept.



Image-credit: de Vries Media