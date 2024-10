De gevreesde cijfers van Volkswagen zijn bekend

Volkswagen moet genoegen nemen met een terugval in autoverkopen.

Na alle dramatische geluiden over fabriekssluitingen en ontslagen is het nu de tijd voor het financiële plaatje bij Volkswagen, hoe deden ze het in het derde kwartaal van 2024?

Nou, niet goed. Dat moge duidelijk zijn. In het derde kwartaal van 2024 verkocht de Volkswagen Group 6,5 miljoen auto’s. Dat is een daling van 4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2023.

Volkswagen derde kwartaal 2024

De winst daalde met 42 procent in vergelijking met Q3 2023. Volkswagen staat na 9 maanden 2024 op een winst van 13 miljard euro, dat was ruim 16 miljard in vergelijking met vorig jaar. Het derde kwartaal in 2024 kwam voor Volkswagen uit op 1,6 miljard euro. Fors minder in vergelijking met de 4,3 miljard euro winst in Q3 2023. De omzet kwam uit op 78 miljard euro, ongeveer gelijk met verleden jaar.

Het is niet zo dart Volkswagen fors in het rood staat. Dat scenario willen de Duitsers graag voorkomen, want het is evident dat het op deze manier niet goed gaat. Vandaar het idee om fabrieken te sluiten, personeel te ontslaan en zelfs loonsverlagingen door te voeren.

Al is het altijd de vraag wat er precies overblijft van de heftige plannen, want er zal ongetwijfeld een compromis worden gesloten met de vakbonden. Sterker nog, de vakbonden willen juist loonsverhogingen van 7 procent voor het personeel van Volkswagen. Kortom, het kan nog wel even duren voordat de partijen elkaar gaan vinden.

De tegenvallende cijfers hebben voornamelijk met de Chinese markt te maken. In Noord-Amerika en Zuid-Amerika namen de verkopen met respectievelijk 4 en 16 procent toe. Kijk je naar West-Europa dan zag de Volkswagen Group de verkopen met 1 procent. dalen, in China zelfs 12 procent. In de eerste 9 maanden van dit jaar noteerde VW wel 9 procent meer orders.