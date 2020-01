De gezonde stoel van Jaguar Land Rover

Als compensatie voor de sportschool?





De ene autostoel is de andere niet. Ongetwijfeld heb jij ook een sterke voorkeur voor een bepaald merk of model. Zoveel merken, zoveel materialen waarmee gewerkt wordt. Bij Jaguar Land Rover willen ze een steentje bijdragen een de gezondheid van je lichaam. En dat doen ze met een nieuwe stoel.

Het concern heeft een stoel in ontwikkeling die voorzien is van meerdere actuatoren. Dit heeft tot gevolg dat dat de vorm van de stoel telkens anders is. Dit geeft je lichaam een veranderende houding en je hersenen denken dat je aan het lopen bent. Volgens Jaguar Land Rover helpt dit gezondheidsklachten te verminderen. Toch wel lekker als je in de rij staat voor de McDrive en je zit op zo’n stoel.

Te lang dezelfde zitpositie aannemen kan zorgen voor krampen in de spieren. Dit heeft uiteindelijk rugklachten of pijn in benen en heupen tot gevolg. Zeker op lange autoritten schuilt er een gevaar dat je te lang in eenzelfde positie zit.

Het is niet bekend of de techniek van Jaguar Land Rover ook een alternatief is voor de sportschool. In plaats van 30 minuten dagelijks bewegen ga je gewoon 30 minuten in je Range Rover zitten. “Schat, ik ga even sporten!”.