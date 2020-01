ABT Transporter 6.1: meer pk’s, meer werkplezier

Meer power, dat is altijd goed.





Volkswagen Bedrijfswagens heeft met de Transporter 6.1 een kersverse bestelwagen voor de komende tijd. Natuurlijk komt ABT vervolgens met een eigen variant op de proppen. Dit is hem geworden.

De Duitse tuner heeft de bedrijfsauto uitgerust met een ABT Engine Control (AEC). Deze softwarematige aanpassing tilt het vermogen van de 2.0 TDI van 150 pk en 340 Nm koppel naar 180 pk en 400 Nm koppel. Vooral dat laatste is erg lekker in je bestelbus. Zeker als het voertuig (zwaar) beladen is wil een stijging van het koppel net dat beetje extra geven.

Voor wie deze upgrade niet voldoende is moet geduld hebben. ABT laat weten ook te werken aan een pakket voor de 2.0 TDI met 199 pk en 450 Nm koppel. De tuning is op dit moment in ontwikkeling en vanaf maart hoopt ABT dit blok te gaan leveren met een upgrade naar 226 pk en 490 Nm koppel. De bedrijfswagen inrichting is niet aangepast. In dit geval is de Bulli als basis genomen.

Wil je van je bus ook een leuk sturende bus maken, dan heeft ABT een in hoogte verstelbare Bilstein dempers voor je. Afhankelijk van je persoonlijke smaak en omstandigheden kan de Transporter 6.1 tussen de 40 en 70 mm verlaagd worden.

De aandacht trekken met je bedrijfswagen kan verder met de 20-inch ABT GR. Is dit een maatje te groot, dan heeft de tuner ook nog een setje ABT DR’s voor je in 19-inch. In combinatie met de two-tone kleur op de Transporter 6.1 heb je een bedrijfsauto die niet zo gauw op een andere bus lijkt.