Zie hier, de unieke Volkswagen Golf McDrive Edition

Alles heeft een reden.

Volkswagen en McDonald’s hebben vandaag een bijzondere samenwerking gepresenteerd. De Nederlandse tak van de fastfoodketen heeft samen met de Duitse autofabrikant een Volkswagen Golf (rijtest) aangepakt om er de perfecte McDrive-auto van te maken. Uiteraard is het s’werelds eerste en enige elektrische auto met zo’n specifiek doel – niemand anders heeft immers zoiets merkwaardigs geprobeerd te bedenken.

Volkswagen en McDonald’s hebben er naar eigen zeggen hard over nagedacht hoe de perfecte McDrive-auto eruit behoort te zien. Duidelijk is dat de meeste aanpassingen zich aan de binnenzijde van de auto bevinden. Hieronder kun je de details van het project bekijken.

Volkswagen en McDrive hebben goed bij elkaar afgekeken, want de elektrische Golf is praktisch hetzelfde ingericht als de vele restaurants van de Amerikaanse keten. Daarnaast vinden we in het interieur van de vlezige e-Golf het Ambience Control Systeem, waarmee middels muziek en verlichting de juiste sfeer bepaald kan worden. Praktischer zijn de op maat gemaakte eettafeltjes, de verkoelende bekerhouder en het verwarmende hamburgercompartement.

Uiteraard is er een speciale reden dat McDonald’s en Volkswagen elkaar in de arm hebben genomen voor dit merkwaardige project. De unieke conceptauto wordt namelijk binnenkort geveild tijdens het Ronald McDonald Kinderfonds Gala. De opbrengst die de hoogste bieder voor de bolide betaalt, komt ten goede aan het Kinderfonds.

Meer over de auto hoor je morgen, want onze @wouter heeft er inmiddels al een stukje mee gereden. We verwachten wel een uitleg over de Main Switch, want daarover spreken Volkswagen en McDonald’s geen woord.