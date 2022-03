De gloednieuwe Mazda CX-60 met meer dan 300 pk is hier

De Mazda CX-60 bewijst dat een beetje meer altijd mogelijk is. Zowel qua grootte als qua pure kracht.

Denk je aan Mazda, dan denk je aan een eigenwijs merk dat een eveneens eigenwijze filosofie gebruikt om alles mee aan te duiden. Je zou bijna kunnen stellen dat al hun keuzes niet vreemd zijn, maar juist extra goed doordacht. Helaas zetten goed doordachte slechte keuzes geen zoden aan de dijk. Dat gevoel bekruipt ons een beetje wanneer je kijkt naar het huidige Mazda, helemaal in Nederland.

Elektrisch en hybride

Waar bijna alle merken zo veel mogelijk hybrides en ook EVs in hun gamma stoppen, is Mazda daar nog een beetje voorzichtig mee. Geen plug-ins, nog maar één EV en de meningen zijn verdeeld over hoe waardevol een mini-crossover met 200 km rijbereik is. Goed nieuws: Mazda gaat op de groene toer. En wel met deze hagelnieuwe Mazda CX-60.

Mazda CX-60

Om mee te beginnen: je denkt misschien dat dit een auto van het formaat CX-5 is, en dus de opvolger van die auto. Dat is niet zo: dit wordt een op zichzelf staand model boven de CX-5. Maten deelt Mazda niet, maar denk aan wat de Hyundai Santa Fe is voor de Tucson. Het exterieur kunnen we dan ook redelijk kort over zijn: Mazda’s Kodo-designtaal, waarmee dit qua styling toch wel een soort grote CX-5 wordt. Anders dan bij de CX-5 lopen de koplampen niet door in de grille en lopen de achterlichten juist wél verder door tot het Mazda-logo.

Groter platform

Technisch zijn er wat highlights. De Mazda CX-60 staat op een nieuw platform dat Mazda ‘Large Product Group’ noemt, waardoor een reeks SUV’s voor andere markten nog boven de CX-60 komen. Voor ons blijft het bij de CX-60 en CX-80, die laatste gaat een soort CX-60 zevenzitter worden.

Plug-in

Zoals gezegd is de Mazda CX-60 de eerste plug-in hybride van het merk, dat wordt dan ook de enige motoruitvoering voor de CX-60. Toch is de benzinemotor ook geen kleine jongen: de 2.5 liter Skyactiv-motor uit de CX-5 wordt gebruikt. Deze levert van zichzelf 194 pk, maar in combinatie met een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor komt het totaalvermogen uit op 327 pk en 500 Nm. Daarmee sprint de Mazda CX-60 naar 100 km/u in een toch aardig indrukwekkende 5,8 seconden. De motor wordt gekoppeld aan een achttraps automaat. De batterij is 17,8 kWh groot en haalt 63 km volledig elektrisch, maar dan kun je maar 100 km/u rijden.

Zes-in-lijn!

Heb je iets meer geduld, dan komt de Mazda CX-60 ook met een heerlijke gloednieuwe motor. De CX-60 wordt namelijk de eerste Europese Mazda met de nieuwe 3.0 e-Skyactiv X zes-in-lijn met 48V Mild Hybrid ondersteuning. Gewoon een blubberdikke zescilinder voorin: het kan. Later, want Mazda maakt er nu nog weinig over bekend. Specificaties en wat dat in de CX-60 moet gaan kosten, bijvoorbeeld. De focus ligt nu nog op die PHEV-versie.

Interieur en techniek

Binnenin is het in principe wat je gewend bent: bovenop het dashboard staat een 12,3 inch groot touch screen. Deze is te allen tijde beschikbaar met navigatie en draadloze Apple CarPlay/Android Auto ondersteuning. Leuke nieuwe dingen zijn bijvoorbeeld het Mazda-personalisatiesysteem. Dan weet de auto wie er instapt en wordt alles ingesteld voor jouw lichaamsbouw: de stoelpositie, stuurwielpositie, spiegels, head-up display maar ook de geluidsbeleving en de klimaatinstellingen. Een ander nieuw systeem is See-Through View, een 360-graden monitor die op lage snelheid helpt met een goed zicht krijgen. Verder zijn er nog meer nieuwe veiligheidsfeatures zoals voetgangersdetectie, Active Lane Keep Assist en een intelligente versie van adaptive cruise control genaamd i-ACC.

Prijzen Mazda CX-60

De vanafprijs van de Mazda CX-60 is 51.690 euro. Er komen vier uitrustingsniveaus: Prime-line, Exclusive-line, Takumi en Homura. Die laatste twee zijn designedities. Bij de Takumi worden de grille en voorbumper uniek vormgegeven en alle accenten, waaronder de velgen, in zwart uitgevoerd. De Homura is meer gericht op sportiviteit en zorgt ervoor dat alle accenten worden meegespoten in de carrosseriekleur. Alle vanafprijzen zijn als volgt:

Prime-line: 51.690 euro

Exclusive-line: 53.190 euro

Takumi: 57.190 euro

Homura: 55.690 euro

Leaseprijzen beginnen bij 599 euro (operational) voor de Prime-line en 649 euro in de private lease. Dit najaar is de auto te bestellen en te ontvangen.