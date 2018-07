Audi vs BMW vs Mercedes – Wie heeft er beter gescoord?

Wie van de drie Duitse premium merken was tot dusver het meest succesvol?

PSV, Feyenoord en Ajax. Karen, Kristel en Kathleen. Audi, BMW en Mercedes-Benz. Het is de drie-eenheid die absoluut niet zonder elkaar kunnen en samen de premium markt domineren. De Zuid-Duitse autobouwers zijn al jaren verwikkeld in een interessante strijd om wie nu de grootste is. We hebben de halfjaarcijfers binnen en om met Tonny Eijk te spreken: iedereen heeft het fantastisch gedaan! Maar natuurlijk.

Nummer 3: Audi

We beginnen bij de nummer laatst van het Duitse Premium Trio. Om maar met de deur in huis te vallen: Audi heeft het afgelopen halfjaar 949.300 auto’s aan de man weten te brengen. Dat is een stijging van 4,5 %. In de Verenigde Staten namen de verkopen toe met 0,3 procent, niet schrikbarend veel, maar Audi heeft er de eerste zes maanden wel even 107.942 auto’s verkocht. Al negentig maanden achter elkaar weet Audi een stijging te boeken. Dat is op zich best knap. Maar het staat allemaal in schril contrast met China. Daar verkocht men 306.590 auto’s. Dat tikt tenminste aan. De populairste auto in China is de Audi A4 L. Ondanks een afname in populariteit (-4%) verkoopt Audi vooralsnog nog het meeste in Europa: 439.450 keer werd er in ‘De Oude Wereld’ een Audi verkocht. De daling ligt volgens Audi aan de nieuwe Audi A6 limousine en A6 Avant. Daarvan moeten de verkopen op volle stomen raken.

Nummer 2: BMW

De nummer 1 bepalen was wat lastiger, want het eerste getal waar BMW mee schermt is bijzonder indrukwekkend: 1.242.507 exemplaren! Dat is bijzonder veel. Veel meer dan Audi en Mercedes-Benz hebben verkocht. Echter, BMW vindt het prettig om naast afgeleverde BMW’s ook de andere merken uit het portfolio mee te rekenen. Nu zetten de aantallen van Rolls-Royce niet echt zoden aan de dijk (1.781 stuks), maar die van MINI natuurlijk wel: 181.430 verkochte exemplaren. Kijken we enkel naar ‘raszuivere’ BMW’s, dan staat de teller op 1.059.296 verkochte auto’s. De BMW 1 Serie begint nu een beetje op leeftijd te raken, maar verkoopt nog bovengemiddeld goed gezien de plus van 7,2% die de auto liet noteren. De X1 (+11,8%) is een belangrijke hardloper voor het merk. Met 152.866 exemplaren van de X1 is deze populairder dan achterwielaangedreven 1 Serie (98.396 stuks). Voor de liefhebber van ‘echte’ BMW’s hebben we goed nieuws, want de 5-Serie verwisselde maar liefst 191.185 keer van eigenaar.

Nummer 1:Mercedes-Benz

Er kan er maar een de populairste zijn en dat is in het eerste halfjaar van 2018 Mercedes-Benz. Natuurlijk, als je MINI meerekent dan is BMW groter, tenzij we de Smart-verkopen bij die van Mercedes-Benz optellen. Wereldwijd werden er 65.660 Smartjes verkocht. Kijken we naar het aantal auto’s met een driepuntige ster in de grille, komen we uit op 1.188.832 exemplaren. In Europa verkocht Mercedes-Benz 476.790 stuks, terwijl er in China 340.164 auto’s verkocht werden. De Verenigde Staten was goed voor 158.848 eenheden. De SUV’s zijn enorm belangrijk, volgens Mercedes-Benz, met name de GLC-Klasse (+9,8%) doet het erg goed. Qua aantallen veel kleiner, maar niet indrukwekkender, is de S-Klasse waarvan er 43.106 units werden verkocht, een stijging van 27,5%! Alle merken hebben moeite die premium slagschepen te verkopen, en Mercedes-Benz kan vrolijk de productie opschroeven. En dan te bedenken dat de verkopen van de nieuwe A-Klasse nog op gang moeten kopen.