Groene hybride Mustang met V8 op komst

Ook de traditionele ponycar ontkomt er niet aan. Een hybride Mustang wordt realiteit.

Voor veel fans was de keuze van Ford om hun nieuwe elektrische crossover ‘Mustang Mach-E’ te noemen pure blasfemie. De naam die synoniem stond voor rauwe paardenkrachten stond nu op een politiek correcte hoge hatchback. De keuze is logisch: Mustang is zo ongeveer de sterkste naam van Ford en ze zijn er al eigenaar van. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Hybride

Maar hoe zit het dan met de volgende generatie Mustang? Komt die er alsnog of vindt Ford de Mustang Mach-E wel voldoende? Welnu, beste puristen, er is goed nieuws: er komt een nieuwe ‘echte’ Mustang. Maar voordat je te hard juicht, het wordt wel een hybride. Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Autocar.

Mustang S650

De zevende generatie (S650 modelcode) zal net als het huidige model (S550) een wereldauto worden. De nieuwe Mustang zal in Europa leverbaar worden en in het Verenigd Koninkrijk krijgen ze een rechtsgestuurde variant. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe hybride Mustang al onder ons was, maar de Mustang Mach-E kreeg voorrang. Nu die auto (bijna) op de markt is, kan Ford de nieuwe hybride Mustang afmaken.

Elektromotoren

De nieuwe Mustang krijgt waarschijnlijk alsnog een V8, maar ditmaal vergezeld met niet één, maar twee elektromotoren. Deze V8 drijft de achterwielen aan, de elektromotoren de voorwielen. Ja, de volgende Mustang zal vierwielaandrijving krijgen. Het systeem lijkt op de aandrijflijn van de Ford Explorer Hybrid.

Europa

De hybride Mustang-varianten zijn het belangrijkste voor Europa. Door de strenge regelgeving zal Ford er een hele kluif aan hebben om de uitstoot zo laag mogelijk te houden. Voor markten met minder wetenschappelijk ingestelde overheden, zal Ford waarschijnlijk de zevende generatie Mustang aanbieden de EcoBoost viercilinder en de traditionele V8, zonder elektrische ondersteuning. De nieuwe Ford Mustang zal als coupé en cabrio op de markt komen.

De introductie staat gepland voor 2022. Sowieso heeft Ford het druk de komende tijd, want er staan 18 hybrides op komst tot 2022.